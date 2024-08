“Se percibe como una mofa”: Barbie inspirada en Juan Gabriel provoca indignación al afirmar que “se asemeja a Ángela Aguilar”

¡Juan Gabriel ahora cuenta con su propia Barbie! Este homenaje de una de las figuras de juguete más reconocidas en el mundo se presenta ocho años tras el fallecimiento de este icónico personaje, considerado una leyenda del ámbito musical mexicano. Él, uno de los ídolos más admirados y ovacionados, deja este recuerdo como una memoria de su herencia musical.

"Esta figura de Barbie honra al renombrado cantautor Juan Gabriel, quien es reconocido como una de las figuras más poderosas y significativas en la música de América Latina".

No solamente eso, sino que el intérprete y creador de canciones, también dejó su marca en el ámbito de la moda, ya que es famoso por su peculiar estilo, hecho con vistosas y coloridas vestimentas. Esta apariencia única es la que la famosa muñeca de Mattel ha intentado recrear al presentar su versión de 'El Divo de Juárez' vistiendo un traje negro y dorado, que refleja uno de los conjuntos que Juan Gabriel lució durante su presentación en el Palacio de Bellas Artes en 1990.

Juan Gabriel Getty Images: Ethan Miller (Ethan Miller/Getty Images)

Barbie lanza muñeca dedicada a Juan Gabriel

El atuendo que viste la muñeca, que ahora es parte de la colección 'Signature' de Barbie, está compuesto por un traje de una pieza negro y resplandeciente con detalles dorados bordados que se combinan armoniosamente con un bolero de diseño ornamental que imita un traje charro.

No podían dejar de incluir los complementos, ya que a su apariencia añadieron un collar corto dorado con una piedra negra en el medio, aretes largos decorativos y sandalias de tacón alto. Por otra parte, su estética capilar consistió en una brillante cola de pelo recogida en un moño, dejando visibles sus cabellos color azabache y, desde donde sobresalía un mechón de pelo ondulado y, por supuesto, su micrófono no podía estar ausente.

Además de ser un homenaje al legado musical y cultural que 'Juanga' nos dejó, el estreno de la muñeca coincide con fechas significativas para México. Se anunció justo antes del Día de la Independencia y se pondrá a la venta oficialmente el 15 de octubre, pocos días antes del Día de Muertos, con una restricción de dos muñecas por comprador.

Barbie de Juan Gabriel causa opiniones divididas

La creación del modelo de la muñeca Barbie de Juan Gabriel ha generado un mar de reacciones mixtas en las plataformas de medios sociales. Algunos clientes tenían expectativas más altas de Mattel y proclamaron que no reflejaba satisfactoriamente la esencia del famoso compositor. Adicionalmente, sostenían que la muñeca se parecía más a Ángela Aguilar y Selena Quintanilla que al propio ‘Divo de Juárez’.

Mientras algunos quieren tener el juguete en su poder, otros mostraron su descontento a través de la muñeca, ya que anticipaban un diferentes tributo al legado del compositor. Aseguraron que la muñeca se parecía más a otras celebridades y no tanto al mismo Juan Gabriel.

"¿No podrían haber creado un Ken de Juan Gabriel? Solo por su semejanza con Ángela es que la muñeca no me gusta", "Lo hicieron parecer la biri biri bom bom", "Le dieron a Aguilar su propia Barbie", "Se parece más a Ángela, es bonita, pero no tiene ninguna relación con JG", "¿Es esto una broma?", "Parece una mofa de Juan Gabriel", "No tiene nada de Juan Gabriel, más bien se asemeja a Selena o Ángela Aguilar".