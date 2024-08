Las 16 candidatas a Reina de Guayaquil se presentaron este 28 de agosto ante la ciudad

La noche de este miércoles 28 de agosto, en el Ágora de los Bomberos de Guayaquil, ubicado en los bajos del Cerro Santa Ana, se presentaron las dieciséis jóvenes guayaquileñas que se disputan la corona de la Reina de Guayaquil este 2024. La gala para conocer a la nueva soberana se desarrollará el próximo mes.

PUBLICIDAD

A continuación, las candidatas:

1. Alexandra Briggitte Hinojosa Criollo

PROYECTO: Mi proyecto como reina de Guayaquil se basa en ayudar a personas con depresión, gente que se siente y cree que está sola, para que tengan un mejor estilo de vida, que tengan un lugar y alguien con quien hablar y poder expresarse y de tal manera puedan ver la vida de otra manera ayudar a su ideología y calidad de vida

POR QUÉ QUIERES SER REINA DE GUAYAQUIL: “Mi principal motivación es poder ayudar a mi comunidad, ser parte de esta linda plataforma donde veré las cosas de diferente manera y así adquirir nuevas experiencias, también es una oportunidad para perder mi miedo al hablar en público y expresarme de una mejor manera”.

2. Ana María García Bedón

25 años, soltera. Cursando el tercer año de la carrera de Diseño y animación en el IGAD.

PROYECTO: “Mi proyecto trata sobre la educación como base fundamental para un sistema funcional, es por eso que mediante el sistema Montessori planeo implementar un sistema de estudio que sea estimulante para la educación de niños de bajos recursos, así como mayor implementación bilingüe. Mi motivo es mi firme creencia de que sin educación no hay oportunidades, yo misma he trabajado como profesora particular de inglés y veo el impacto que tiene la correcta estimulación del interés de los niños en lo que estén aprendiendo, por lo que me gustaría llevar lo que hacía en mis clases a una plataforma más grande”.

POR QUÉ QUIERES SER REINA DE GUAYAQUIL: “Primero, hablando con respecto a la labor social, claramente Reina de Guayaquil es una plataforma excelente para lograr un cambio mayor, siempre me ha gustado ayudar y compartir lo que pueda con los demás, en este caso mi conocimiento y motivación de ayudar a jóvenes mentes, para que puedan tener mejores oportunidades. También es una plataforma que trae muchas cosas buenas junto con el reconocimiento, como oportunidades profesionales y mucho aprendizaje interno que aprovecharía a implementar en mi carrera tanto de diseño, como de modelo”.

3. Andrea Valentina Encalada Orlando

19 años, sin hijos. Cursando el primer semestre de Turismo en la Universidad Estatal del Sur de Manabí.

PROYECTO: “Renacer Guayaquil: Recuperación y Resiliencia Es un proyecto que brinda apoyo integral en salud emocional y psicológica a las víctimas colaterales de la delincuencia y previene la desviación de los jóvenes hacia el crimen. Basado en mi experiencia personal tras perder a mi hermana en 2018, debido a la violencia en nuestra ciudad, este proyecto busca crear un entorno seguro en el que las personas puedan sanar, recuperarse y construir vidas resilientes”.

POR QUÉ QUIERES SER REINA DE GUAYAQUIL: “Desde los seis años soñaba con ser Reina de Guayaquil, inicialmente desde un punto de vanidad. Sin embargo, tras perder a una hermana debido a la violencia y delincuencia en nuestra sociedad, descubrí mi verdadera misión en este certamen: que mi experiencia sirva de apoyo a quienes atraviesan por la misma situación”.

4. Angie Mayerli Ponce Martillo

22 años, soltera, sin hijos.

PROYECTO: “Caminar sin miedos. Mi proyecto social está dirigidos a los “ninis”, son aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan, con el fin de llegar a ese grupo y brindarles herramientas para que desarrollen habilidades blandas, guiándoles a encontrar y desarrollar habilidades para que puedan encontrar un camino que les permita aprender y desarrollar a futuro un trabajo, y encontrar la dirección de su vida. Que conozcan que desean estudiar y cómo puedan hacerlo realidad. El motivo de mi proyecto social es que en un momento de mi vida yo fui una “ninis”, exactamente en pandemia cuando no tenía una decisión sobre que estudiar y me vi expuesta a la presión social y entré en depresión. Durante esa etapa de mi vida, gracias a mi familia pude encontrar y desarrollar talentos como la danza. También en pandemia creé un emprendimiento que me ayudó a generar ingresos y así mismo, a saber a qué me quería dedicar y estudiar a futuro”.

POR QUÉ QUIERES SER REINA DE GUAYAQUIL: “Mi motivación nace de mi superación personal, el saber que yo pude salir de aquel agujero en el que me encontraba gracias a mi familia y que ahora puedo ser inspiración para muchos jóvenes que aún no saben cuál es el rumbo de su vida. Mi meta es lograr ser la Reina de Guayaquil para poder ayudar a jóvenes que se encuentran en esta condición llamada “ninis” y, poder ayudarlos a encontrar su camino, así como yo pude hacerlo”.

5. Ariana Valeria Miranda Parrales

21 años, soltera, sin hijos. Actualmente cursa el cuarto semestre de la carrera de Publicidad en la Universidad Casa Grande.

PROYECTO: “Arte para Todos”. Mi proyecto social se enfoca en apoyar a niños de bajos recursos a través del arte, incluyendo música, pintura y danza. Creo firmemente que el arte es una herramienta transformadora que puede alejarlos de influencias negativas y ofrecerles una nueva perspectiva. He tenido la fortuna de experimentar los beneficios del arte a lo largo de mi vida y deseo compartir esta oportunidad con ellos, para que puedan expresarse creativamente y construir un futuro lleno de esperanza y posibilidades”.

POR QUÉ QUIERES SER REINA DE GUAYAQUIL: “Veo en esta la oportunidad de impactar positivamente en la vida de los demás, especialmente en aquellos que más lo necesitan. Sé que la plataforma me puede abrir las puertas para poder ayudar y lograr hacer algo significativo por la sociedad y, representando a la ciudad que tanto amo, sería un honor y compromiso de corazón. Además, en el pasado me he limitado por miedos y vergüenzas, pero estoy decidida a superarlos y me gustaría inspirar a otros a hacer lo mismo. Creo firmemente que debemos seguir lo que nos hace felices y no dejar que los temores nos detengan”.

6. Isabel del Carmen Navarrete Valencia

23 años, soltera. Licenciatura en Educación en la Universidad de Guayaquil.

PROYECTO: “Mi Proyecto social se enfoca en brindar apoyo a niños que día a día luchan contra el cáncer además de realizar talleres que ayuden en la economía de madres solteras. El motivo por el cual me enfoco en este proyecto es porque conozco de cerca la necesidad de los guayaquileños y sé que podré ayudar a los que más necesitan esa mano amiga”.

POR QUÉ QUIERES SER REINA DE GUAYAQUIL: “Deseo romper estereotipos que existen en algunos reinados o certámenes de belleza como la estatura, medidas corporales o también por el nivel económico ,además de ser una plataforma que permite no solo abrir puertas sino caminos, vínculos que se unen para trabajar por la ciudadanía Guayaquileña”.

7. Jenniffer Xihomara Tutivén Campi

21 años, soltera. Tecnóloga en Administración de Empresas egresada del Tecnológico Espíritu Santo y estudiante de Medicina en la Universidad de Guayaquil séptimo semestre.

PROYECTO: “Guayaquil un verdadero collar de perlas” porque todos tenemos una segunda oportunidad para promover la ayuda humanitaria, el cuidado del medio ambiente, y el empoderamiento de nuestra gente. Guayaquil no es solo una perla , es un verdadero collar que tiene como objetivo seguir uniendo lazos y continuar ayudando a quienes lo necesitan, donde cada eslabón es importante desde fomentar herramientas de vida como emprendimientos pero desde los talentos de los guayaquileños y que así de eso puedan hacer negocios y generar sus propios ingresos”.

POR QUÉ QUIERES SER REINA DE GUAYAQUIL: “Quiero ser un ejemplo de liderazgo joven que inspire a otros a unirse en la construcción de un futuro más próspero mediante mi proyecto social “Guayaquil, un verdadero collar de perlas,” porque todos tenemos una segunda oportunidad para promover la ayuda humanitaria, el cuidado del medio ambiente, y el empoderamiento de nuestra gente. Creo en el potencial de nuestra ciudad y en la capacidad de sus habitantes para lograr grandes cambios”.

8. Karla Eunice Ramos Guevara

19 años, soltera. Estudia música en el conservatorio Antonio Neumane y pronto adicional entraré a estudiar la carrera de negocios internacionales.

PROYECTO: “Mi arte es terapia” Mi proyecto consiste en poder llegar a muchas personas a través del arte, en especial la música y más que nada a niños y adolescentes (hombres y mujeres) que no tienen los recursos ni oportunidades y asi poder crear una relación de refugio de la persona hacia el arte. También a través de esto poder ayudar ofreciendo una oportunidad de aprender algún instrumento, desarrollar más los talentos como el dibujo, danza o pintura (etc..) ya que los niños y adolescentes de este vivido presente son el futuro y que mejor que nuestro futuro sea sano, proyectado y artístico.

POR QUÉ QUIERES SER REINA DE GUAYAQUIL: “Quiero ser Reina de Guayaquil porque estoy en la capacidad de poder liderar y guiar a muchas personas, ejecutar mi proyecto social el cual involucra una mejor educación. Ha sido un anhelo desde pequeña poder representar mi ciudad y aun más llevarla a un nivel artístico y cultural más elevado. Tengo el deseo de ser reina de Guayaquil porque se que en la organización con las herramientas necesarias mi proyecto será de gran apoyo y ayuda a muchas vidas”:

9. María José Silva Marín

26 años, sin hijas. Doctora de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y, actualmente, estoy egresada de una maestria en nutrición deportiva y hormonal y composición corporal en la Universidad de Madrid.

PROYECTO: “Mi proyecto social está enfocado en la salud integral, charlas de educación sexual a niños y adolescentes planificación familiar y salud reproductiva de las mujeres guayaquileñas”.

POR QUÉ QUIERES SER REINA DE GUAYAQUIL: “Quiero ser reina de Guayaquil porque quiero inspirar a mujeres y niñas a que se atrevan a romper estereotipos, a que crean en ellas mismas, a que piensen que los límites solo los pone la mente y también pienso que, con mi carrera y conocimientos, puedo aportar en el área de la salud de mi ciudad”.

10. Milena Mercedes Bastidas Hurtado

26 años, casada, 2 hijos. Es Médico Veterinario de la Universidad Agraria del Ecuador.

PROYECTO: “Fe, esperanza y Amor: proyecto social junto a la fundación Kairos que se encarga de rescatar, dar hogar y educar a niños y mujeres en situaciones vulnerables (violencia, drogas, VIH, abusos) a través de actividades terapéuticas, como el cuidado y acompañamiento con animales rescatados de bienestar animal ya que así aumentamos la calidad de vida de ambos grupos y disminuimos el índice de violencia a futuro”.

POR QUÉ QUIERES SER REINA DE GUAYAQUIL: “Porque quiero impactar en las vidas de los guayaquileños empezando por las mujeres de todas las edades de mi ciudad, ya que he detectado muchos prejuicios que giran en torno a las actividades que podemos realizar como ser madres, esposas o trabajadoras. Nos suelen inculcar que estas facetas son incompatibles entre sí, hoy estoy aquí para decirles que sí es posible cumplir con todas estas facetas y que, voy a acompañarlas a través de los diferentes caminos que elijan transitar aprovechando esta importante plataforma como es el certamen Reina de Guayaquil”.

11. Milena Valentina Tabares Salazar

22 años, soltera, 1 hijo. Cursando la carrera de derecho en la Universidad Politécnica Salesiana, 4 semestre

PROYECTO: “Bienestar y Sonrisas, Mi proyecto está focalizado en los niños que padecen desnutrición crónica infantil. En el 2023 Ecuador se ubicaba en los primeros puestos de los países en la región que padecen esta condición, lo que m hizo plantear este proyecto. Pienso desarrollarlo mediante brigadas médicas (atención gratuita). Siempre he pensado y, ahora que soy madre lo confirmo, que los niños son lo más importante que tenemos como sociedad, es primordial dejarles un futuro mejor”.

POR QUÉ QUIERES SER REINA DE GUAYAQUIL: “Sin duda alguna, ser Reina de Guayaquil es un sueño que he venido acariciando hace algún tiempo atrás, pero la motivación más grande es ser un instrumento de ayuda para quienes más lo necesiten, así puedo generar cambios positivos y transformar vidas. Quiero que estas personas sepan que no están solas, estoy con ellos que vean en mí un soporte”.

12. Ninoska Pappe Cedeño

24 años, soltera, sin hijos. Egresada de la carrera de Auditoría del Tecnológico Espíritu Santo.

PROYECTO: “Mi proyecto se llama Digitalizando Sueños y trata de impulsar la creación de contenido digital para microemprendimientos locales que tenemos a la vuelta de la esquina, como el asadero, la peluquería de la vecina o el pequeño puesto de salchipapas. Muchas veces estos locales no tienen conocimiento sobre las redes sociales y no pueden costear un equipo de marketing, este proyecto está dirigido a mujeres jóvenes, madres solteras y de familia, que no tienen la oportunidad de tener un trabajo con un horario laboral, que necesitan generar ingresos para su familia, de esta forma aprenderán a crear contenido y a sacar su lado más creativo”.

POR QUÉ QUIERES SER REINA DE GUAYAQUIL: “Quiero ser Reina de Guayaquil porque esta ciudad me lo ha dado todo, y ahora quiero devolverle toda mi dedicación y esfuerzo. Creo fielmente que la verdadera belleza de una reina radica en su capacidad para empatizar y establecer lazos genuinos con la gente. Siendo reina, no solo representaré a la belleza guayaquileña, sino también a la fuerza, la valentía y la perseverancia que caracterizan a las mujeres de nuestra ciudad”.

13. Olga Letty Morán Luz

23 años, soltera, sin hijos. Licenciada en comercio exterior en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

PROYECTO: Estoy trabjando en el desarrollo de un proyecto vinculado con niños y adultos en situación de calle para ayudarlos a salir de esta situación y mejorar su estilo de vida.

POR QUÉ QUIERES SER REINA DE GUAYAQUIL: Para poder cumplir con mi propósito que es ayudar a aquellos que más lo necesitan. Mi mayor motivación es mi abuela quien siempre me ha apoyado en todos mis proyectos y decisiones.

14. Samantha Arlette Barberán Peralta

25 años, soltera, sin hijos. Egresada de la carrera Pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros mención inglés de la Universidad de Guayaquil.

PROYECTO: “Apoyo emocional, psicológico y acompañamiento para pacientes con cáncer. El objetivo principal es que los pacientes que no cuenten con un soporte familiar tengan a alguien a su lado a través de un grupo de apoyo que les acompañe durante su proceso de tratamiento, recuperación, o cualquier otro trámite que requieran hacer en el hospital, para que no lo enfrenten en soledad. La iniciativa busca proporcionar apoyo psicológico y emocional a través de una red de voluntarios y profesionales capacitados. Personalmente he podido observar las dificultades que se le presentan a los pacientes debido a que tengo a un familiar en esta condición y de esta manera he podido empatizar más a fondo con estas circunstancias que afectan la capacidad para enfrentar el cáncer”.

POR QUÉ QUIERES SER REINA DE GUAYAQUIL: “Desde niña he querido ser un instrumento para servir y ayudar a los demás, pero desde que observé las dificultades de una parte de los Guayaquileños me tocó el corazón, impulsando mi ser a tener el objetivo de trabajar y escuchar las necesidades y perspectivas de los demás. Mi principal motivación es gestionar labores sociales para mejorar la calidad de vida de los Guayaquileños en especial de los que no han tenido la fortuna de tener un soporte emocional. Quiero ser una voz que inspire y motive a otros a unirnos a trabajar por el bienestar de nuestra ciudad”.

15. Valeria Denisse Solórzano Casal

21 años, soltera, sin hijos. Estudiante de segundo año en Fisioterapia en la Universidad Ecotec.

PROYECTO: “Fuerza y Sonrisas” es un proyecto que busca llevar servicios de fisioterapia a personas con discapacidades en comunidades vulnerables de Guayaquil mediante una clínica móvil. El proyecto ofrecerá terapias físicas a personas en sus propios barrios, facilitando el acceso a estos servicios esenciales y sensibilizando a la comunidad sobre la inclusión y el apoyo a las personas con discapacidades.

POR QUÉ QUIERES SER REINA DE GUAYAQUIL: “Mi deseo de ser reina nace de las oportunidades que esta plataforma me brinda, es un espacio para crecer y afrontar mis miedos. Como futura fisioterapeuta, me motiva el contribuir al bienestar de las personas, y siendo reina se me permitiria llevar este compromiso a un nivel mas amplio, ayudando a quienes mas lo necesitan en esta comunidad”.

16. Annette Nicole Arbito San Andrés

22 años, soltera, sin hijos. Estudio la carrera de comunicación social en la Universidad de Guayaquil, por cursar el 9no semestre.

PROYECTO: “Arte para todos, transformando vidas a través del arte. Mi proyecto busca abordar a los niños en situación de calle, al brindarles la oportunidad de vincularse con el arte para que puedan tener un espacio seguro y constructivo para desarrollar su creatividad, sus más grandes pasiones artísticas, cómo también mejorar su autoestima y poder alejarse de las distracciones nocivas”.

POR QUÉ QUIERES SER REINA DE GUAYAQUIL: “Quiero ser Reina de Guayaquil porque veo esta plataforma como la oportunidad de generar un cambio en mi ciudad y en el corazón de las personas, que puedan deshacerse de sus ataduras mentales que son reflejadas por el miedo y las inseguridades que a veces evitan que den el importante paso para hacer realidad sus más grandes sueños. Quisiera que en unos años me recuerden como la joven que venció sus miedos al tener una estatura atípica para un certamen de belleza, se preparó, se esforzó y luchó para convertirse en la reina de Guayaquil”.