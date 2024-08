Los has visto en la TV, teatros, bares y en tus redes sociales, ahora míralos de cerca y conoce a todos sus amigos: “Impresentables”, un show de stand-up, que traerá a flote tu mejor carcajada. El evento se llevará acabo este 30 de agosto a las 19h00 en el icónico Teatro Nacional Sucre, será protagonizado por tres de los comediantes más talentosos y queridos del país: Ave Jaramillo, Francisco Miñaca e Iván Ulchur Rota.

“Impresentables”: La noche más divertida del año con Ave Jaramillo, Pancho Miñaca e Iván Ulchur (Cortesía)

Ave Jaramillo, conocido en todo el país como actor, director y presentador del popular programa “El After” en Teleamazonas, lidera este elenco de lujo. Con su carisma y agudo sentido del humor, Ave ha conquistado audiencias tanto dentro como fuera de Ecuador, llevando la comedia ecuatoriana a nuevas alturas.

Iván Alchur Rota no se queda atrás. Este versátil escritos, periodista y comediante ha logrado captar la atención de la crítica internacional, con columnas publicadas en prestigiosos medios como The New York Times y The Washington Post. Su visión crítica y humor mordaz le han ganado un lugar especial en la escena del stand-up.

Por su parte, Francisco Miñaca es un comediante, escritos y actor con una habilidad única para hacer reír mientras invita a reflexionar, consolidándose como una de las promesas más firmes del humor ecuatoriano.

Este show, que promete ser el evento de comedia del año, también contará con la participación de invitados especiales que representan lo mejor de la comedia nacional: Majo Reina, Mateo Balseca, Qcho con Q, Mario García, Jero Meneses y Andrés Carrera. Una alineación estelar que asegura una velada llena de humor y sorpresas.

Esteban “Ave” Jaramillo ha lanzado un mensaje claro en sus redes sociales: “No le tengan miedo a sus propias carcajadas! Una invitación directa a sumarse a esta noche inolvidable donde el humor será el protagonista.”