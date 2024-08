El mensaje escondido de Cazzu a Ángela Aguilar durante un concierto en directo que pasó desapercibido para todos

La reconocida Julieta Cazzuchelli, más popularmente llamada Cazzu, ha estado en el foco del público durante los últimos meses. Esto se debe a su ruptura con Christian Nodal apenas 10 meses después de recibir la alegría de ser padres. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a todos fue el nuevo romance de Nodal con Ángela Aguilar. La supuesta traición a la argentina desató una oleada de apoyo hacia ella en las redes sociales.

PUBLICIDAD

La popularmente denominada 'Jefa del trap' se ha distanciado temporalmente de las redes sociales y su carrera musical para sobrellevar la conmoción en la que se vio involucrada sin querer. Por lo tanto, durante las últimas semanas, ha estado centrada en su hija Inti.

No obstante, la creativa está gradualmente reanudando su retorno a los micrófonos y a las plataformas digitales, por lo que recientemente efectuó una presentación en vivo donde muchos especulan que ha emitido un mensaje velado a la actual esposa de su ex pareja.

Cazzu y el dardo que le habría lanzado a Ángela Aguilar

La cantante Cazzu ofreció un recital íntimo para conmemorar el cuarto año desde la publicación de su obra: ‘Una Niña Inútil’. Durante el evento, interpretó a viva voz algunos temas selectos como ‘Dulce Tortura’, ‘Capricho’ y ‘La Venganza’. Las dos últimas, fueron interpretadas por muchos como mensajes subliminales dirigidos a Aguilar y Nodal, a raíz de la traición que habían cometido contra ella.

"¿Dónde cometí un error?, ¿qué hice mal contigo? Duele, duele, y duele. Realmente voy a echar de menos verte dormir nuevamente. Y no intentes compensar con un beso lo que tú mismo arruinaste. Y no buscas salir indemne de este maldito caos (...) Y ya no deseo conversar ni amenazarte", expresó la artista de trap.

No olvidemos que Cazzu tuvo varias ocasiones de interactuar con Ángela debido a su amistad con Nodal. Por lo tanto, se insinúa que la cantante de música ranchera se involucró en su relación con el mexicano.

“A mi el amor no me queda bien, debería cambiar, ser como una zorra de la que si te vas a enamorar… ya me cansé de llorar… quedarme sola era mi temor…”, es lo que canta Cazzu en la canción 'La Venganza'.

A pesar de que estas melodías se publicaron bastante antes de su relación amorosa con el cantante de rancheras, los usuarios en línea sostienen que han coincidido perfectamente para lanzar indirectas a su antiguo amor y a su nueva compañera.