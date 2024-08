“Se preocupan más por mi hija que por sus hijos”: Karely Ruiz se defiende de las críticas por su embarazo

Las críticas no tardaron en llegarle a Karely Ruiz, la famosa creadora de contenido de OnlyFans, luego que anunciara su embarazo en redes sociales y publicara hasta imágenes de la fiesta de gender reveal. Pero las palabras de sus detractores le resbalan y aprovechó para dejarle su respuesta.

La joven de tan solo 23 años expresó su postura ante los comentarios negativos, defendiendo su decisión de compartir esta etapa con sus seguidores. “El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió”, expresó Karely en su mensaje.

Respuesta a sus detractores

Aunque Karely está feliz con la noticia, no faltaron las burlas y críticas en redes. Incluso, cuestionaron su capacidad para ser madre y hasta lanzaron duros comentarios sobre su estilo de vida. Ante esto, la influencer no se quedó callada y respondió de manera contundente a través de sus redes sociales.

“Se preocupan más por mi hija que por sus hijos, wey, ahí los andan dejando en guarderías (...) Ojo, no todas. Obviamente, yo apoyo a las mamás luchonas que luchan por sus hijos, pero las que andan criticando, ahí, cámbienle el pañal”.

Karely reveló que tiene cuatro meses de embarazo y que en un momento pensó mantenerlo en privado para evitar las críticas. “Desde hace cuatro meses yo sé que estoy embarazada, hasta ahorita quise decir la noticia por gente cule...que tira”, explicó.

La revelación de género de su bebé costó una importante suma de dinero, tal y como ella misma lo reveló. Además, dejó claro que está dispuesta a invertir lo que sea necesario para darle a su hija todo lo que merece.