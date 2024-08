Regresa ‘El Cuervo’ 30 años después de su estreno

La esperada cinta ‘El Cuervo’ honra a la película original presentando algo diferente a las entregas anteriores para una nueva generación. “Era muy importante para nosotros honrar la película original, pero también queríamos intentar hacer algo nuevo y tratar de llevar la esencia de la novela gráfica a una nueva generación” admitió su estrella Bill Skarsgård, que distingue su película de la versión de 1994.

La película original ‘El Cuervo’ estuvo protagonizada por Brandon Lee como Eric Draven, un hombre revivido que busca vengarse de las personas que lo mataron a él y al amor de su vida. Treinta años después del lanzamiento del filme, Rupert Sanders reinventa la historia que presenta a Skarsgård como Eric en una nueva versión de la serie de cómics original.

Skarsgård siente que la actuación de Lee en la película de 1994 “es icónica y no debe ser alterada en absoluto. No soy el primero en ocupar sus zapatos. Una actuación icónica, con una situación trágica tras lo que sucedió con Brandon. Nosotros no hemos rehecho esa versión y esa nunca fue la intención”.

Fue el director Alex Proyas quien adaptó la famosa serie de cómics de James O’Barr en 1994. Su película se convirtió en un clásico de culto debido a su tono gótico y a la inolvidable actuación de la estrella Brandon Lee, quien murió durante el rodaje debido a un percance con una pistola de utilería.

Tres secuelas siguieron a la película de 1994, pero ninguna tuvo éxito en taquilla ni mantuvo el legado de la cinta original. Treinta años después, tenemos una nueva adaptación que no es un reinicio ni una nueva versión de la primera película, sino la perspectiva del cómic de O’Barr.

“Me fascina la intensidad de esta narración. El aspecto cultural: la música, la visión gótica, el mito legendario del personaje y, sobre todo, los elementos de terror. Sabía que había espacio para hacer una visión contemporánea del personaje”. — Rupert Sanders, directo

The Crow (2024) ha estado en producción desde el 2008, con una variedad de directores y estrellas unidos al proyecto en distintos momentos. El director de ‘Blade’, Stephen Norrington, estuvo originalmente encargado de asumir el proyecto, mientras que Bradley Cooper, Luke Evans y Jason Momoa estuvieron en un momento alineados para interpretar al protagonista. “Sabía que había versiones cercanas y conozco un poco la de Jason Momoa, pero no le pregunté qué pasó. Hacer películas es muy difícil. No hay una varita mágica que conduzca al rodaje. Es una lucha. Es una batalla feroz conseguir que se haga una película”, dijo Sanders.

Después de más de una década en desarrollo, ‘El Cuervo’ encontró su combinación final: el director Rupert Sanders y la estrella Bill Skarsgård. Sanders no es ajeno a las adaptaciones, ya lo hizo con ‘Blancanieves y el cazador’, la película de acción en vivo de 2017. “Me molesta que me cuestionen a mi y a Skarsgård, un actor acostumbrado a las interpretaciones físicas”. Sanders, admirador desde hace mucho tiempo del cómic de O’Barr, ha intentado dar su propio toque al material original. “Me fascina la intensidad de esta narración. El aspecto cultural: la música, la visión gótica, el mito legendario del personaje y, sobre todo, los elementos de terror. Sabía que había espacio para hacer una visión contemporánea del personaje”.

Sanders dirigió anteriormente ‘Ghost in the Shell’, protagonizada por Scarlett Johansson. “Creo que sería fantástico que la gente supiera que se trata de una reinvención y que es tremendamente diferente del original y que el original sigue ahí. Todavía puedes ir a ver esa película, y espero que esta película resuene en las personas que amaron el original cuando eran adolescentes. Esta es mi versión de ese texto. Fue mi adaptación de la novela gráfica de James, que me encantó” explicó el realizador.

De hecho, existen diferencias fundamentales entre la película dirigida por el cineasta Alex Proyas, y la encarnación actual. Incluso hay marcadas desviaciones del material original. En lugar de que Eric se vea obligado a ver a una banda de hombres violar y asesinar a su prometida antes de sucumbir finalmente a sus heridas, el Eric de Skarsgård es asesinado junto con Shelly por secuaces que trabajan para su antiguo benefactor, Vincent, a quien da vida Danny Huston, un hombre de negocios que hizo un trato fáustico con una fuerza siniestra para mantener su inmortalidad.

“No puedo hablar por los demás, esta es una historia de amor y dolor. Todos perdemos a personas que amamos y todos vamos a morir. He querido explorar la melancolía de esa situación”. — Rupert Sanders, director.

Producida con un presupuesto de 50 millones de dólares, será interesante ver cómo le va a esta actualizada versión de ‘El cuervo’ en la taquilla. “Creo que cuando te expones al riesgo siempre hay espacio para las lecciones positivas. Hay que mirar con cierta profundidad este tipo de proyectos que son un desafío artístico para todo el equipo de producción. Yo he trabajado sobre el material original con una sensibilidad similar a la del cómic. Como artistas, somos intérpretes y yo interpreté esta película a través de mi propia perspectiva” apuntó Sanders.

Cuando una historia resuena entre el público adolescente, tiende a convertirse en propiedad del público y el director entiende los motivos. “No puedo hablar por los demás, esta es una historia de amor y dolor. Todos perdemos a personas que amamos y todos vamos a morir. He querido explorar la melancolía de esa situación. Yo estaba pasando mi propio duelo y el dolor se hizo muy presente en mí. He tratado de elevar ese aspecto, pero hay otras temáticas filosóficas y espirituales que resuenan en la audiencia. En esencia, esta es una historia de amor”, agrega el realizador.

Eric despierta en un plano místico de existencia donde conoce a Kronos (Sami Bouajila), una entidad que utiliza cuervos como mensajeros entre los reinos de los vivos y los muertos. Debido a que sus muertes fueron causadas por medios antinaturales, Kronos le da a Eric el poder de la resurrección para acabar con Vincent y los de su calaña, salvando así el alma de Shelly de la condenación. “Este es un viaje brutal con una narrativa que abraza la música rock como una canción de The Cure”.

FKA Twigs protagoniza a Shelly y Sanders advierte que su interpretación se centró en el aspecto mitológico. “La violencia está al servicio de una historia de amor. No es nihilista. Cada escena de acción es una escena de empatía emocional. La especificidad de la cultura era algo enormemente importante para mí, pero la cultura a la que soy específico no es la cultura que existía hace 30 años. Quiero que esto resuene en una audiencia adolescente. Ese es el público al que creo que está dirigida esta película. Tiene valor, tiene rareza, tiene el tipo de desorientación que se siente como una película de culto. Aunque somos una película independiente, hemos intentado ocupar el espacio del cine comercial”.

