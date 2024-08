La incomprensible incongruencia de Ben Affleck con JLo: ahora lo llaman “hipócrita”

La unión de Ben Affleck y Jennifer Lopez ha estado bajo el foco público desde que empezaron los murmullos sobre problemas, que se confirmaron hace unos días cuando la estrella del Bronx pidió el divorcio al actor luego de dos años casados.

Aunque su idilio fue elogiado por un gran número de personas, siempre hubo una sombra de conjeturas alrededor de la pareja, particularmente dada su agitada línea temporal de amor que se extendía por más de veinte años. Este reciente capítulo ha dejado al descubierto aún más las discrepancias en su vínculo, lo que ha resultado en que algunos tachen al actor principal de Batman como un “hipócrita”.

Jennifer Lopez y Ben Affleck Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

La contradicción de Ben Affleck hacia JLo que le reclaman los fans

Un detalle sorprendente que People reveló últimamente es que Ben Affleck tuvo un papel principal en el documental La mejor historia de amor jamás contada, el cual detalla su existencia compartida. Contrario a las creencias de que el actor era reacio a exponer su vida personal, individuos cercanos al dúo confirman que él fue el origen del proyecto.

El informe indica que "él fue una fuerza que la impulsó a hacer la película", lo cual refuta la noción de que prefería permanecer en segundo plano. Este documental detalla todo el desarrollo creativo detrás del ambicioso proyecto audiovisual que divulgó simultáneamente con el álbum 'This Is Me... Now' de la intérprete.

"La idea del documental surgió de Ben para su empresa, Artists Equity. Informaron que el grupo de Jennifer se mostró reacio a involucrarse, dado que su atención se centraba en su álbum y en el proyecto de vídeo único de Amazon", comentaron.

A pesar de todo, las razones de la ruptura entre JLo y Ben Affleck radican en una discrepancia de personalidades y ambiciones. Un amigo íntimo de la pareja reveló que el actitud reacia de Affleck a la constante cobertura de prensa chocaba directamente con el carácter público de JLo, a quien le gusta estar en el centro de atención.

Según informantes cercanos, la situación se volvió inmanejable para JLo, que se encontraba desencantada por la aparente desinterés de Affleck en abordar las dificultades del matrimonio. “No ha demostrado dedicación para hacer que su relación funcione”, reveló una persona cercana a la artista.