“Jennifer lo persuadió”: se revela la última pelea que provocó la ruptura entre Ben Affleck y JLo

El actor ha dado un nuevo golpe a su ex que la tendría muy triste

La divergencia de perspectivas entre Jennifer Lopez y Ben Affleck fue la causante de su más reciente ruptura después de reavivar su amor tras dos décadas de separación. Su matrimonio concluyó únicamente tras dos años desde su unión en Las Vegas en julio de 2022, tal como se detalla en Quien.

El quiere final entre Jennifer Lopez y Ben Affleck

“Se volvía cada vez más claro que no eran el uno para el otro”, reveló una fuente al portal de noticias US Weekly, respecto a cómo JLo, con 55 años, y Afleck, de 52, procuraron “lograr que la relación funcionara” asistiendo a terapia. “Todo se resume a que son dos individuos con diferencias”.

De acuerdo con la misma fuente, Jennifer Lopez y Ben Affleck se alejaron y eligieron la dura opción de romper su relación después de comprender que no estaban alineados ni en la misma longitud de onda. "Se percató de que las circunstancias no iban a variar y que eran incompatibles", agregó la fuente. "Estar tiempo separados... dejó en claro que su relación no iba a prosperar".

“Ella es súper pública y es más sociable, y él es más introvertido y está feliz quedándose en la casa”

El martes 20 de agosto pasado, JLo inició el proceso de divorcio con Ben Affleck en Georgia, coincidiendo con su segundo aniversario de matrimonio. Subrayó que la disolución del matrimonio se produciría el día 26 de abril y en lugar de emplear los servicios de un abogado, hizo el trámite personalmente.

Las variadas visiones de vida de Jennifer Lopez y Ben Affleck finalmente provocaron un alejamiento entre ellos antes de realizar la petición de divorcio.

La gota que derramó el vaso

"Jennifer adora el opulento estilo de vida, las grandes casas, los jets, los barcos de lujo, las premiers y todos los aspectos resplandecientes. A Ben, por otro lado, nunca ha disfrutado de tales placeres", dice el informante a Us. "A menos que esté divulgando su labor profesional, él prefiere mantenerse fuera del foco de la atención".

Adicionalmente, la inversión astronómica realizada en la vivienda de lujo que adquirieron en Beverly Hills fue un elemento que precipitó la terminación de su relación. “Si existió una chispa que encendió el fuego, fue el hecho de que Jennifer persuadió a Ben para que adquiriese esa grandiosa residencia”, indica la segunda fuente. “No representaba ni sus deseos ni su personalidad”.