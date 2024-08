Charlie, es el nombre de la perra, de raza pastor australiano, quien hizo asustar no solo a su dueña, Chloe Miller, sino también a los internautas, al digerir la piedra preciosa del anillo de compromiso de su dueña. La muchacha comenta que no solo estaba preocupada por el diamante, sino también porque en pocas horas debía dar un complicado examen de su posgrado.

La revista People realizó una entrevista a Chloe, que explica cómo llegó la joya al estomago de Charlie: “Había estado fuera durante ocho horas preparándome para un examen importante que tenía al día siguiente”, comenzó, “El anillo se encontraba en el porta anillos que estaba sobre la mesita de noche”.

Todo lucía aparentemente normal cuando al regresar su anillo no aparecía por ningún lado: “Soy conocida por perder absolutamente todo, y no tener el anillo me hizo sentir demasiado irresponsable”. comentó avergonzada.

“Tuve que llamar a mi madre para que ella se lo cuente a mi prometido, yo estaba demasiada preocupada por el examen como para preocuparme por la reacción de él.”

Una perra se tragó el diamante del anillo de compromiso de su dueña (Captura de pantalla)

Asimismo, menciona que, en ese momento, ellos se encontraban en una relación a distancia pues su prometido se encontraba el Florida. Eventualmente, la muchacha revisa el anillo, dándose cuenta que tal vez no estaba tan lejos como pensaba, pues las patillas que sostenían al anillo estaba ligeramente movidas: “Posiblemente, Charlie olió el anillo y pensó que era algo para comer”.

Al no ser la primera vez que Charlie se comía una joya, Chloe dejó de estar preocupada por el anillo. Siendo su principal preocupación ahora su perra.

Menciona que su pareja llegó para ayudarla. “Estábamos determinados a encontrar la joya. Ella nos ayudó, es increíblemente inteligente y sabía que estábamos buscando, esa vez ella defecó cerca de 6 a 8 veces los siguientes dos días”.

De igual manera, la pareja quedó de acuerdo, que si hasta el lunes Charlie no defecaba el anillo, ellos irían al veterinario. Sin embargo, todo ese fin de semana se la pasaban buscando en sábanas y alfombras.

Por otra parte, Miller declaró “Claramente estaba preocupada por ella y su salud, pero no era la primera vez que lo hacía. Recuerdo este momento como algo muy divertido, aunque estuvo muy preocupada”.

¿Cuánto costó el anillo?

Según el blog DIAMA, un anillo como el del video esta rodeando los 9.500 dólares pues es un diamante con tallado almohadillado.