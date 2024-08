Un último adiós: Joven esperó a su perro para fallecer

Una vez más se ha comprobado la relación tan estrecha que existe entre un humano y su mejor amigo, un perro. En esta ocasión, la conmovedora historia fue en Colombia, en la Clínica Ospedale de Manizales. Un joven de 33 años estuvo internado en terapia intensiva con pronóstico de gravedad. Mientras la muerte lo llamaba, su corazón se aferraba a la vida, pues él tenía que despedirse de alguien para poder irse en paz.

PUBLICIDAD

Joven logra fallecer tras despedirse de su perro (Captura de pantalla de Clínica Ospedale Manizales)

José Fernando García, era la persona que se encontraba en estado crítico, pues padecía de una enfermedad por varios años que empeoraba con el paso del tiempo, al punto que quedó postrado en una cama sin poder hacer nada al respecto. La familia de José tomó la decisión de la sedación paliativa con el fin de que él tenga una muerte digna. No obstante, esta parecía no dar efecto ya que Fernando no dejaba de aferrarse a la vida.

“Mi hermano no lograba descansar, inclusive sufrió un paro respiratorio y sobrevivió. Vino toda la familia a despedirse, a ver si era eso lo que le faltaba, pero tampoco pasó.” comentó Paola Carmona, la hermana del joven. Fue entonces cuando el equipo médico, liderado por la coordinadora de hospitalización y el jefe de enfermería, identificó la importancia de un integrante ausente: Tommy, su leal perro.

“Nos preguntaron si teníamos mascota y nos propusieron traerla”, enfatizó la hermana.

Un último adiós: Joven logra fallecer tras despedirse de su perro (Captura de pantalla)

Inmediatamente, la familia fue a su casa por Tommy, su fiel compañero de 12 años. Su amigo llegó al hospital donde estuvo cerca de 20 minutos en el lugar.

“Cuando Tommy entró le temblaba todo su cuerpo, luego se acostó a un costado de la cama y después mi mamá le sobó las paticas en la cabeza y los brazos de mi hermano. Sacamos al perro y cuando estábamos en el ascensor, Tommy lloró intensamente y nos dio la corazonada de que eso era lo que faltaba. Mi hermano falleció 20 minutos después”, mencionó Paola.

Joven logra fallecer tras despedirse de su perro Joven logra fallecer tras despedirse de su perro (Emilija Manevska/Getty Images)

Asimismo, la madre del muchacho comentó la importancia de Tommy en la vida de José: “Tommy siempre nos acompañó durante 12 años, fue una parte muy importante para mi hijo, y agradezco que en sus últimos minutos pudiera despedirse de su ser amado”.

Por otra parte, el jefe de hospitalización, Sergio Vargas se ha pronunciado al respecto: “Aunque a veces médicamente no se pueden explicar estos casos, lo cierto es que generamos conexiones con los animales que son inexplicables. La terapia asistida con animales ha demostrado que puede lograr la recuperación de los pacientes, o en este caso, permitir que alguien pueda descansar en paz”.