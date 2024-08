“El día más feliz de mi vida”, Karely Ruiz confirma que espera a su primer hijo

Karely Ruiz acaba de anunciar una de las noticias más impactantes de toda su carrera, ya que a través de una publicación en su cuenta de Instagram confirmó que está esperando a su primer hijo, dejando como resultado un sinfín de reacciones de parte de sus seguidores.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido mexicana ha destacado por su popularidad en la plataforma de OnlyFans y otras redes sociales; sin embargo, todo parece indicar que está lista para iniciar una nueva etapa en su vida a nivel personal con motivo de la llegada de un nuevo integrante a su familia.

Karely Ruiz Karely Ruiz

Karely Ruiz confirma que espera a su primer hijo

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en donde Karely Ruiz hizo oficial la noticia sobre su embarazo, tomando un espacio para hacer evidente su emoción por la nueva etapa que emprenderá en su vida.

“El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida, es algo que he deseado tanto y gracias a dios me lo cumplió , no tengo palabras para describir todo lo que siento , estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí , te cuidaré y te amaré por siempre”, escribió en la descripción de la publicación.

Como era de esperarse, sus seguidores y amigos cercanos han reaccionado a la noticia de distintas formas, especialmente con muestras de cariño por la llegada del primer bebé de la famosa influencer mexicana; sin embargo, siguen haciendo evidente sus dudas sobre algunos detalles de su embarazo.

Cabe destacar que Karely Ruiz evitó entrar en detalles sobre su proceso de embarazo, por lo cual sus fieles fanáticos han hecho evidente algunas de sus dudas, tomando en cuenta que la creadora de contenido no reveló la identidad del papá del bebé.