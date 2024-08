Beyoncé podría demandar a Donald Trump por usar una de sus canciones para un video de campaña

Donald Trump no le teme a la polémica y eso lo ha dejado claro en reiteradas ocasiones. En esta oportunidad involucró a Beyoncé por hacer uso no autorizado de uno de sus temas.

PUBLICIDAD

Se trata de “Freedom”, canción que lanzó la cantante en 2016 junto a Kendrick Lamar y que formó parte de su álbum “Lemonade”, pero además resulta ser el tema oficial de la campaña presidencial de la candidata demócrata, Kamala Harris.

El equipo de prensa de Donald Trump compartió un video en X (Twitter), donde se puede ver al expresidente bajando de un avión, mientras suena la canción de Beyoncé de fondo.

No es la primera vez que Trump hace esto

El equipo legal de Beyoncé actuó rápidamente y lograron bloquear el uso de su canción “Freedom” en el video promocional de Donald Trump. También se espera que la empresa discográfica y editorial de la cantante emprendan acciones legales por el uso no autorizado del tema.

Sin embargo, no sería la primera vez que el candidato republicano utiliza canciones de artistas reconocidas mundialmente en sus campañas electorales, puesto que igualmente Céline Dion solicitó que no usara su icónico tema “My Heart Will Go On”.

Por si fuera poco, Donald Trump compartió imágenes en las que supuestamente los fans de Taylor Swift le externaron su apoyo, usando como slogan “Swifties for Trump”, no obstante, se comprobó que esas imágenes fueron generadas por inteligencia artificial.

Hasta los momentos, Beyoncé no ha externado su apoyo oficial a Kamala Harris, aunque su madre, Tina Knowles sí que lo ha hecho y conviene recordar que la cantante por lo general suele apoyar a candidatos demócratas, como Barack Obama y Joe Biden, a quien felicitó cuando anunció su renuncia a la candidatura, puesto que considera que hizo un acto de “gran liderazgo”, al anteponer los intereses del país a su propio ego.