Will Smith invitó a David Bisbal para escuchar su nuevo disco

David Bisbal y Will Smith compartieron en “The Car test”

Tras compartir en la Velada del Año IV, con el streamer español, Ibai Llanos, el actor y cantante Will Smith y David Bisbal volvieron a coincidir al a compartir un momento ameno dentro de un automóvil para apreciar parte del más reciente trabajo discográfico del estadounidenses, “Work of Art” mismo que grabó junto al rapero Russ y su hijo Jaden Smith.

Considerado por muchos como un verdadero encuentro impensado, el ganador del Oscar en la edición 2022 por su papel en la película “King Richard: Una familia ganadora”, le presentó al andaluz algunas de sus nuevas canciones. Dicho momento formó parte de la reunión denominada “The Car test”, un espacio en el interior de un auto en el que participaron otros artistas.

Smith sorprendido por la voz de Bisbal

Uno de los momentos más llamativos por miles de fanáticos fue cuando Bisbal expuso su imponente voz, misma que dejó con la boca abierta al siempre recordado “Príncipe del Rap”, exactamente cuando acompañó con su voz parte del rap grabado.

Sin embargo, el momento cumbre fue cuando Bisbal interpretó su balada “Mi princesa”, quedando Smith fascinado por lo que exclamó que necesitaba esa energía en su música: “Me gusta lo que estás cantando. Necesito eso”. Al poco tiempo las redes sociales quedaron impactados y con un sinfín de especulaciones sobre una posible colaboración en el futuro.

Cabe destacar que David Bisbal no es ajeno a las colaboraciones internacionales ya que a lo largo de su carrera ha trabajado con artistas de renombre mundial como Rihanna, Juanes y Miley Cyrus. Por su parte, Will Smith también ha colaborado con varias personalidades, entre una de las más recordada con el reguetonero Nicky Jam, para la canción “Live It Up”, himno oficial del Mundial de Fútbol en Rusia 2018.