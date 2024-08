Filtran la última foto con vida de un sacerdote exorcista, la cual tiene un detalle escalofriante

Colin Grant, un conocido exorcista de Reino Unido se adentró en el cementerio de Greyfriars, en Edimburgo para encontrar la leyenda de “Bloody Mackenzie” antes de morir. De hecho, según resume el diario local ‘The Mirror’, el experto fue encomendado para liberar un “espíritu” que ronda en el lugar.

Recordemos que Grant ganó un importante lugar en el estudio de la parapsicología por sus dones de médium que le permitieron guiar situaciones entre los vivos y los muertos.

Lo inesperado fue que en esa última expedición y que sería la más significativa en su carrera, el sacerdote murió de manera repentina. Pero, antes de su fallecimiento, se tomó una última foto.

Esto, generó varias teorías conspirativas acerca de su deceso y una de ellas es que Grant pudo haber sido “víctima del espectro que acecha el cementerio de Greyfriars”.

¿De qué se trata la leyenda de ‘Bloody Mackenzie’?

Los expertos en parapsicología de Edimburgo indican que el cementerio de Greyfriars es uno de los lugares más paranormales en el mundo. Incluso, en YouTube hay varios videos de personas que se animan a realizar expediciones en la zona.

El medio citado indica que el exorcista iba a acompañado de dos personas: un periodista y un fotógrafo de un periódico local, quienes fueron para documentar la visita.

Durante la expedición que la realizaron durante la madrugada, el hombre dijo que, tras intentar varios “rituales”, no le ganó a Bloody Mackenzie y renunció. Dijo que también intentó liberar “200 almas atrapadas”.

Al realizar el ritual, Grant se tomó una foto que parece tener “una figura extraña plasmada en la ventana”, según dicen algunas personas que vieron la imagen.

Luego de que el destello desapareció, fue como si esa luz se apagara en el exorcista y se desplomara en el suelo, dijeron los testigos. El periodista corrió inmediatamente a ver si encontraba bien Colin, quien estaba concierte y no paraba de repetir: “Esto me va a matar, esto me va a matar”, dice el medio The Mirror.

Luego de tomarse esa foto, el sacerdote cayó al piso y falleció de manera repentina sin ninguna explicación. Se están realizando investigaciones para descubrir qué fue lo que en realidad sucedió.