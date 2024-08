¿Alex Rodríguez le envía mensaje a Jlo tras anunciar su divorcio con Ben Affleck?

Luego de varios meses de dudas, incógnitas y muchas especulaciones, por fin Jennifer Lopez, las ha despejado todas al solicitar el divorcio a Ben Affleck el pasado martes, 20 de Agosto.

En el día en que cumplirían 2 años de casados, la cantante ha puesto el punto y final por lo legal a la historia de amor más mediática de los últimos tiempos.

Y, en medio de todo, es inevitable que las miradas vayan en dirección al que fue su anterior prometido; Alex Rodriguez. El exjugador de los Yankees acaparaba parte de la atención al publicar un mensaje exactamente en el mismo momento en que dio a conocer la noticia de su ex.

La publicación de la que se hacía eco en sus historias de Instagram dice así: “O vas a un lado, o vas al otro. Tú eres quien decides qué dirección tomar”, lee la publicación a la que no faltaron comentarios de sus seguidores.

Imagen de ARod en redes sociales (Paola Hernández)

“¿Un mensaje para JLo?”, “Palabras sabias”, “Conquístala de nuevo”, escribieron seguidores en las redes sociales.

Alex también compartió un plato de aceitunas dominicanas y una foto en la noche del jardín de su casa donde tantos momentos compartió con la artista y su familia.

El empresario y JLo ponían fin a su compromiso en abril del 2021. Apenas un mes después, la artista volvía a ser vista con Ben.

Problemas matrimoniales de Ben Affleck y Jennifer Lopez comenzaron en la luna de miel

Muchos aseguran que el matrimonio de JLO y el galán de Hollywood comenzó a tambalear en ese romántico destino italiano. Si bien ellos intentaron disfrutar de estos días lejos de los flashes, lo cierto es que los paparazzi no los dejaron ni a sol ni a sombra. Así fue como sus paseos en yate, sus cenas en los mejores restaurantes del lugar y sus tardes de shopping por las marcas más lujosas se convirtieron en un atractivo para los fotógrafos.

A pesar de que ambos están acostumbrados a la fama y las cámaras, esta especie de persecución habría incomodado a Ben Affleck. “No estaba contento con que los paparazzi los siguieran. Ella es una superestrella internacional y él actuó como si fuera una sorpresa que los siguieran”, le dijo una fuente cercana a la pareja a Page Six. Esta exposición no buscada habría afectado la estadía por Italia, haciendo que el actor se muestre con mala cara la mayor parte del tiempo. “Cuando no estaban frente a las cámaras, apenas se hablaban. Se suponía que sería el momento más feliz de su vida”, agregó.