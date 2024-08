“Agradecido por tener este rostro económico”: Cuenta que no le robaron por cómo luce y se viraliza

Lamentablemente, los asaltos son el pan de cada día en Guayaquil. Las personas que van en los buses no se salvan. Sin embargo, un caso en especial se ha viralizado en TikTok y no precisamente por el robo, sino porque uno de los usuarios no fue asaltado.

PUBLICIDAD

Se trata de Luisao Arturo Layana, mejor conocido en redes sociales como luisao_elrealista. En su cuenta de TikTok tiene más de 80 mil seguidores y fue en esa red social donde compartió su experiencia.

En su relato mencionó que dos personas robaron en el bus, pero los ladrones hasta se despidieron de él, lo cual casi le ocasiona un problema.

“Asaltaron la 154 en la que venía, pero casi me jalo un pitote, pero también agradecí por tener este rostro económico (...) En el asiento de adelante iban dos pelados vestidos de enfermeros y se pararon a robar los celulares. Mientras robaban a los de adelante, yo empecé a guardar mis cosas y cuando me ve me dice “todo bien”. Luego se bajan y se escapan, uno de ellos me grita “hablamos mi llave””, dijo riéndose.

Juró que jamás los había visto y cuando se terminó el robo, una señora lo señaló mencionando que era uno de los cómplices. Después un señor dijo que por qué a él no le robaron y mostraba su rostro. “Este aspecto ayuda bastante o por qué crees que todos los asientos están llenos y el mío vacío”.

En los comentarios, su experiencia causó gracia a los internautas. “Lo aceptó, pero me ofende muchísimo”, “Éramos panas de peloteo no te acuerda por eso te salude”, “Salvado por la piel”, se lee en la publicación.