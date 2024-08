¿Quieres ganar $300 al día? Entrena a los robots humanoides de Elon Musk

¿Listo para ser parte de una revolución tecnológica? El empresario multimillonario Elon Musk apuesta todo para acercar el futuro al presente con sus empresas como Tesla y SpaceX. Esta vez, se encuentra en búsqueda de personal que contarán con robots humanoides a su disposición. Los aspirantes deberán enseñar tareas simples y mientras supervisan a sus robots. Siendo una visión futurista sacada de una película de ciencia ficción, esta idea se está haciendo realidad con Optimus.

Imagen: Tesla | Tesla Optimus Gen 2 Robot - Elon Musk

Para acelerar el desarrollo de Optimus, Tesla ha creado nuevas vacantes de trabajo siendo los entrenadores de estos robots. Convirtiéndose en la oportunidad de trabajar en la vanguardia de la robótica, desarrollando algoritmos de aprendizaje y enseñando a un robot a interactuar con el mundo real. El puesto se llama operador de recogida de datos y pagan entre 30 a 50 dólares por hora.

Optimus, el robot humanoide de Tesla Imagen vía Tesla

El ser parte de este trabajo es fundamental la enseñanza y aprendizaje a Optimus, centrándose en almacenar información de los robots con el fin de que aprendan a relacionarse con humanos, siendo la inteligencia artificial un elemento clave.

¿Qué implica exactamente el trabajo de entrenar a los robots humanoides de Tesla?

El portal de Tesla, menciona características especiales que deben tener los aspirantes, a nivel físico y psicológico, pues deben vestir un traje de captura de movimientos y gafas de realidad virtual durante una jornada de trabajo de siete horas de trabajo, sin hora de almuerzo. Los robots están diseñados a imitar movimientos y tareas cotidianas hasta replicarlas a la repetición.

Asimismo, las actividades que se realizan son desde las más simples hasta las más complejas, siendo actividades como caminar o correr, hasta levantar objetos pesados de hasta 15 kg.

El traje de captura de movimiento sirve para registrar con precisión todos los movimientos realizados.

Las gafas de realidad virtual brindan un entorno de realidad controlado para la simulación.

Optimus, el robot humanoide de Tesla

Optimus debe aprender a través de la imitación meticulosa de acciones humanas, replicando cada movimiento hasta alcanzar un nivel de autonomía casi idéntico al de un ser humano.

El objetivo es que los robots Optimus puedan replicar las acciones humanas de manera natural y eficiente en cualquier contexto.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a la vacante?

Tesla menciona que para el trabajo se necesitan alturas específicas pues los candidatos deben medir entre 1,70 y 1,80 metros de altura.

De igual manera, el trabajo es de pie la mayor parte del tiempo, y a nivel psicológico, tolerar el uso prolongado de las gafas de realidad virtual, siendo el grado de dificultad que tiene el trabajo.

¿Cómo ha evolucionado Optimus? Robot demuestra sus destrezas al recoger y sostener.

¿Tiene horarios de trabajo?

Los robots no pueden quedarse sin supervisión. Por ende, se han asignado horarios de trabajos: 8:00 AM a 4:30 PM, de 4:00 PM a 12:30 AM, y de 12:00 AM a 8:30 AM.

Con estos horarios se planea garantizar el aprendizaje constante en los robots, con la imitación perfeccionan habilidades, interactuando con ‘sus humanos designados’ realizando tareas específicas.