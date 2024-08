Matt Groening, creador de Los Simpson, revela cómo han hecho para predecir eventos mundiales

Los Simpson es la serie animada que ha sorprendido a muchos con su capacidad para anticipar eventos reales, desde acontecimientos históricos hasta avances tecnológicos.

Por ejemplo, las más concretas y comentadas son la de Presidencia de Donald Trump, en un episodio de 1999. También la pandemia de Ébola, que realmente hace referencia al COVID-19 en un episodio de 1997. Justamente Lisa Simpson regresa de Brasil con una enfermedad similar, lo que generó muchas comparaciones con la del coronavirus.

Incluso, la lesión de Neymar en un episodio de 2014 en el que se muestra al futbolista en una camilla durante la Copa del Mundo, lo que resultó ser una predicción de su lesión real en ese mismo año.

Otra predicción fue el ataque a las Torres Gemelas y aunque no se muestra el ataque en sí, en un episodio de 1997 se puede ver un libro con la portada de un edificio que se asemeja al World Trade Center con el número “911″ en la esquina.

Hasta los apagones en México estuvieron en Los Simpson. Homero y su familia sufren los estragos de un apagón generalizado debido a una ola de calor, lo cual coincide con los problemas energéticos que ha enfrentado México.

La capacidad de Los Simpson para anticipar el futuro es un misterio que fascina a los fans desde 1989, lo que ha generado a lo largo de los años debate en redes sociales y medios de comunicación ¿Cómo es posible que una serie animada haya predicho tantos eventos? Matt Groening, su creador, reveló el misterio durante el evento ‘D23: The Ultimate Disney Fan Event’ celebrado el 15 de agosto pasado.

Durante su discurso, Groening ofreció una mirada al detrás de cámaras, explicando parte del proceso de producción de los episodios de Los Simpson.

Esta explicación propone que las ‘predicciones’ son más bien una coincidencia estadística, resultado de la gran cantidad de contenido y la naturaleza absurda de las tramas.

Además, el creador de Los Simpson y Futurama, busca disminuir las críticas negativas que recibe en internet por las ‘predicciones’ de sus series.

“Todo parece hacerse realidad, pero no, no es intencional y dejen de escribir cosas feas sobre mí en Twitter, ¿puede ser? No soy comunista, no soy satanista, no soy masón grado 33, sea lo que sea eso. Es solo diversión sana”.