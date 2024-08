Roberto Cano, ex de Erika Vélez, llegó a su final en MasterChef Celebrity Colombia

El reconocido actor Roberto Cano, exnovio de la presentadora ecuatoriana, Erika Vélez, fue el eliminado de esta semana de MasterChef Celebrity Colombia. Recordemos que en los primeros capítulos recreó un plato típico nacional que aprendió gracias a la abuela de la manabita. Sin embargo, su más reciente preparación tuvo un detalle que lo sacó de las cocinas.

En 60 minutos debían recrear un plato de alta cocina, así que Cano decidió sorprender a los jurados con un platillo usando pulpo en inspiración a los fósiles de Villa de Leyva. Al finalizar el reto, los jurados comenzaron a degustar en el atril, iniciando por Roberto. Aunque en el emplatado logró destacar, el bajo punto de sal le restó muchos puntos que lo llevó directo a eliminación.

Los jurados le aseguraron a Roberto que salía de la competencia con un muy buen plato, pero con un punto bajo en la sal, ingrediente que lo sacó del show y que ese era su ‘Talón de Aquiles’. Roberto se perfilaba como uno de los posibles ganadores de MasterChef Celebrity Colombia. En sus redes sociales, el actor dejó un “Gracias” y una galería de imágenes.

Recordó a Ecuador con su tonga

A inicios del mes anterior, Roberto hizo una tonga manabita, que llevaba arroz, maduro frito, pollo y salsa de maní, todo envuelto en una hoja de plátano. Con el plato con el que sorprendió a los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch, quien también es parte de la edición ecuatoriana de Masterchef. Cano cocinó la receta típica Tricolor y contó que la aprendió gracias a la abuelita de su exnovia.

“Este plato lo conocí en Ecuador, con una exnovia que tuve, que era ecuatoriana y la abuela preparó este plato y me pareció realmente espectacular”, confesó en aquel momento. El también pintor se refería a Erika Vélez.

El actor colombiano de 51 años esc conocido por sus interpretaciones en series como ‘Las Villamizar’, ‘Francisco el matemático’, ‘Narcos’, y entre otras.

Su historia con Érika casi llega al altar en 2009, tal y como lo contó el bogotano en una entrevista con diario El Tiempo. “Ella es una mujer maravillosa, tiene empuje, está llena de vida, de sueños y de ganas por hacer miles de cosas. No se detiene hasta lograr sus objetivos, me motiva cada día para seguir adelante, para creer en los sueños y para luchar por hacerlos realidad. Es una mujer con carácter, luchadora, trabajadora. Es tierna, amorosa, cariñosa y cada día me reta para ser mejor”, dijo Cano en ese entonces.