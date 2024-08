“¡Lucía está creciendo tan rápido!”: Ricky Martin muestra el impresionante crecimiento de sus hijos a través de divertidas fotos

Ricky Martin disfrutó de uno de los fines de semana más alegres en compañía de Lucía y Renn, destacando cuánto han crecido los miembros más jóvenes de su clan, y presentando no solo su rol de padre, sino también la forma en que organiza su carrera profesional y la educación de sus hijos.

A principios de julio, Ricky Martin emprendió un tour mundial que se inició en varios lugares de España y se ha expandido hasta Costa Rica, Panamá y El Salvador. A pesar de las críticas por sus alteraciones físicas, en las que el público insinuaba que parecía haber "ganado peso",, el cantante logró un retorno exitoso a la escena musical. Callando a los detractores, Martin, mostró sus músculos desde la piscina junto a sus hijos, causando impresión entre sus seguidores.

Además de tener que lidiar con el debate sobre su apariencia física, Ricky Martin recientemente enfrentó otra discusión. Muchos sugerían que había comenzado una relación con Nacho Palau, ex pareja de Miguel Bosé. Esta suposición surgió de una serie de publicaciones que insinuaban una posible relación, especialmente una donde el artista puertorriqueño escribió: “Siempre viví enamorado de España, pero, esta vez, me tiene hechizao’”. No obstante, se cree que el propio intérprete de 'Livin' la Vida Loca' ha negado las afirmaciones.

Ricky Martin presume su fin de semana de ensueño junto a Lucía y Renn

A pesar de las polémicas que ha enfrentado, Ricky Martin evidenció que la mejor compañía que puede tener es la de sus hijos. Alardeó en sus redes sociales sobre su fin de semana junto a Lucía y Renn, lo que provocó un gran revuelo entre sus seguidores por lo mucho que han madurado los pequeños.

El puertorriqueño reveló a través de sus plataformas de medios sociales cómo disfrutó de un fin de semana divertido con sus hijos Renn y Lucía. Publicó dos fotos y acompañó las imágenes con un texto que decía: “Papi = atracción definitiva en el parque temático: no se requiere entrada”.

Inicialmente, Ricky Martin aparece desde una piscina con sus hijos equilibrándose en sus hombros mientras sostienen sus manos. No obstante, lo que más atrajo la atención no fue solo la presencia de sus hijos, sino los impresionantes bíceps que el cantante lucía. En la segunda foto, el artista logra capturar el instante preciso en el que Lucía y Renn se divierten jugando con él mientras él está cómodamente sentado en un sofá.

La reacción de los fans a las tiernas fotos de Ricky Martin y sus hijos

Luego de revelar su encantador lado de padre en las redes sociales, los admiradores del puertorriqueño, rápidamente, llenaron de elogios y se sorprendieron al ver cuánto han crecido sus hijos Lucía de cinco años y Renn de cuatro años, conmoviendo a sus seguidores con estas dos imágenes que se ganaron los aplausos. Sin embargo, quienes estuvieron notablemente ausentes, fueron sus gemelos, Mateo y Valentino.

"¡Lucía, cómo ha crecido, la líder!", "El padre más cariñoso del planeta, Lu y Renn están tan crecidos y hermosos", "Papá está en forma", "¡Esa risa lo expresa todo!".

Aproximadamente un año después de que Ricky Martin y Jwan Yosef revelaran su ruptura, el artista se ha concentrado en dedicar tiempo a sus hijos, logrando un equilibrio entre su papel de padre y su profesión.