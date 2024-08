“La que no te busca es porque no quiere”: Este joven bloqueó a su exnovia de todos lados, sin embargo ella encontró una forma de escribirle

Alejandro, es un joven que tuvo quien bloqueó a su expareja de todas las plataformas, desde Facebook hasta TikTok. Sin embargo, su exnovia algo ingeniosa pero también desesperada optó por escribirle mediante transferencias bancarias. El joven realizó capturas de cada movimiento en su cuenta y los mensajes que dejaba su ex, posteriormente lo subió a TikTok, alcanzado más de 1 millón de visualizaciones.

PUBLICIDAD

Este joven bloqueó a su exnovia de todos lados, sin embargo ella encontró una forma de escribirle (Captura de pantalla)

Alejandro, también conocido como @alejoberon200 en TikTok, subió una serie de capturas de pantalla donde se visualiza la manera en la que su exnovia comienza a mandar al principio pequeñas sumas de dinero y aumentando, escribiendo pequeños mensajes que llamaron la atención pues muchos catalogaron esta actitud, “humillante”. La primera fue una transferencia de $2, que incluía un mensaje “Ale, Ale, Ale...”.

Más tarde, el envió de dinero no paro, varios de $1 con mensajes donde se notaba el malestar de la joven: “Ya no aguanto más Ale, ¿nos podemos ver?”, “Desbloqueame antes de que sea tarde jaja”o “Desbloqueame o respóndeme Instagram”.

Pese a varios intentos, la muchacha no tuvo ninguna respuesta. Llegando a depositar $10 en un movimiento final y desesperado, en dónde expresó su indignación por ser bloqueada por todos lados. “¿Hasta de TikTok me bloqueás? ¿No era que me amabas?”.

Su exnovio la bloqueó de todas las redes y decidió enviarle dinero para rogarle que le respondiera los mensajes (Captura de pantalla)

Actualmente tiene 1,2 millones de visualizaciones, 110,3 mil me gusta, 729 comentarios, 4518 guardados y 12,2 mil compartidos. En la sección de comentarios se destacaron algunas reacciones quienes admiraban la intensidad de la joven. Mientras algunos usuarios le sugerían que desbloqueara a la joven, otros usuarios se reían de la situación y por último, internautas que aconsejaron aguantar hasta recolectar más dinero: “No la desbloquees hasta que juntes 50k y te vas al baile amigo hazme caso”, “Dijo “antes de que sea tarde” refiriéndose a que se queda sin plata”, “La que no te busca es porque no quiere”.