“Dating to marry”: Descubre tu mejor versión y atrae el amor que mereces a tus 20′s

La mexicana mando un contundente mensaje para las mujeres que se encuentran en sus 20′s. Asegurando que si siguen estos consejos podrán llevar relaciones estables y sin arrepentimientos, cuestionando al sistema que ha hecho que muchas chicas tomen la mentalidad de tener relaciones sentimentales a la ligera, arruinen su vida y desperdicien su tiempo.

Jessica afirma que la mejor mentalidad que podría tener alguien desde sus 20′s es el “Dating to marry”: “básicamente es salir con alguien y estar en una relación con una persona solamente si te ves casándote con ella, si lo vez a largo plazo” explica. Asimismo, menciona sobre los bajos estándares que actualmente muchas mujeres tienen.

La psicóloga menciona el problema que ha visto en muchas mujeres de esa edad es lo poco que piden: “los filtros que tienen para escoger a un hombre son mínimos y tienden a ser muy banales. Como resultado la ética, la moralidad y los valores son olvidados, siendo los puntos más relevantes a la hora de escoger una pareja correctamente.” comenta.

Por otra parte, se hace énfasis porque es bueno escoger con estándares altos en las parejas mencionando casos puntuales: “El embarazo siempre es una posibilidad latente, si a tus 20′s o a tus 25′s te embarazaste de alguien que simplemente es un completo cretino, vas a sufrir toda tu vida , muchas veces el padre puede solo escapar y no se responsabilice, como resultado tú debes hacerte cargo no solo de tus heridas emocionales sino ahora económicas pues cuidar a un niño no es barato. En el mejor de los casos se hizo responsable, pero es inmaduro ¿realmente disfrutarías tu vida a su lado?”.

Igualmente, aconseja que después de una relación fallida, una persona debe sanar, pues ir brincando de relación en relación tampoco es sano, ya que cuando encuentras a “la persona correcta”, tú serás la incorrecta.

El video cuenta con 2 millones de visualizaciones, 308,9 me gusta, 1840 comentarios y 70,7 mil guardados. En la sección de comentarios se destacaron algunos donde las internautas hablaron de sus experiencias y apoyando los consejos pues afirman que son reales: “No hagan caso a la presión social de tener una pareja, preferible estar soltero hasta que llegue una pareja de calidad a un daño más.”, “Yo siempre he tenido esa mentalidad de ‘dating to marry’ y si no vamos a lo mismo mejor no pierdo mi tiempo pero aún así no es fácil encontrar a la persona adecuada cuando se tienen estándares altos”.