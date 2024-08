Alejandra Jaramillo en la polémica por comentario: “Las mascotas no sustituyen a los hijos”

La presentadora ecuatoriana, Alejandra Jaramillo, abrió el debate en redes sociales debido a sus declaraciones en el programa Siéntese Quien Pueda, al hablar de los hijos y las mascotas.

“¿Las mascotas pueden reemplazar a los hijos”, fue el tema que levantó la polémica y tuvo opiniones divididas entre el panel que lo conforman: Carolina Sandoval, Jorge Bernal, Lucho Borrego, Álex Rodríguez y la conductora Chiquibaby.

“Yo que soy madre y que he tenido también mascotas, tuve una perrita por 13 años desde que nació hasta que se murió mi respuesta es no. Las mascotas no son un sustituto de los hijos”, empezó diciendo la Caramelo.

“Amo los perros, los gatos y todo animal doméstico, pero señores y usted que es madre me puede responder esta pregunta en casa. Si es que usted necesita dar su vida por un hijo que se está muriendo en el hospital ninguna madre lo va a dudar, ninguna. Sáqueme sangre, sáqueme un riñón, sáqueme un órgano, lo que sea. Doy mi vida por mi hijo, por un perro no se puede hacer lo mismo”, continuó expresando.

“Los perritos son esos. Son compañía, son lindos, son amor, pero jamás en la vida, y solo los que somos padres, se puede comparar la responsabilidad. Sí, lo tienes que sacar a hacer pipí y sus necesidades, que sí le tienes que dar de comer, por supuesto que sí, que duermes con ellos, que los amas, que te dan el amor más puro, que no hablan pero los amas, jamás se podrá comparar eso con lo que significa un hijo”, finalizó.

Varios del panel estuvieron de acuerdo con la ecuatoriana. Pero, en redes sociales, hubo opiniones divididas. “Hay manera de decirlo, y un perro o gato para aquellos que no somos padres si es un hijo!Requiere el mismo cuidado, amor comprensión y enseñanza a su manera...Tal vez no son eternos y los hijos tampoco”, escribió una usuaria.

“Tiene toda la razón, no soy padre pero se que la responsabilidad y amor por un hijo es mucho mas grande y fuerte que por una mascota”, escribió otro seguidor.