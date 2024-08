“Superando a JLo”: Shakira mostró orgullosamente su trasero a los 47 y silenció a aquellos que afirmaban que parecía “flácida”

Shakira está afinando los detalles para su gira Las mujeres ya no lloran, la cual promete ser muy exitosa y está siendo muy anticipada por miles de seguidores. La celebridad mostró a sus seguidores el proceso de preparación para el tour, revelando aspectos de su rutina de entrenamiento y prácticas para la gira.

"¡Ya ha empezado la cuenta atrás para mi tour y oficialmente hemos entrado en la fase de ensayos! 💃 ¡Estoy ansiosa por transmitir la energía en el escenario y verlos a todos!", publicó la vocalista junto a fotos en las que aparece vistiendo leggings, una camiseta y zapatillas de deporte.

No obstante, un aspecto particular acaparó todas las miradas, su retaguardia, la cual juran que se ve incluso más atractiva que la de Jennifer López.

“Mejor que JLo”, Shakira presume su ‘booty’

En una de las fotos, Shakira se muestra de espaldas con un par de leggins de color rosa y una camiseta negra, impactando con su trasero.

Los seguidores quedaron fascinados con esta foto, llenándola de elogios y asegurando que se ve incluso mejor que Jennifer López.

"Wow, parece mejor que JLo", "qué trasero tiene Shakira", "es evidente que hace ejercicio", "Shakira se ve genial a los 47", "superó a JLo con ese trasero", "y luego dicen que está delgada y se puede ver la flacidez, por favor", "qué figura tiene Shakira", "me encanta cómo se ve Shakira, el tiempo no pasa por ella", "ni las de 20 lucen tan bien", y "qué figura tiene esta mujer, no parece de 47", fueron algunas de las respuestas en las redes sociales.

Shakira La cantante sorprendió al presumir su retaguardia a sus 47 (@shakira/Instagram)

Unos días atrás, la intérprete había sido objeto de críticas luego de ser vista a las afueras del estudio de grabación vistiendo leggins y con una apariencia natural. Sin embargo, con su reciente serie de fotos demostró que luce mejor que nunca, desafiando los efectos del tiempo, silenciando a aquellos detractores que afirmaban que estaba "flácida".

Shakira, a sus 47 años, continúa alcanzando la cima y logrando victorias en la música, ya sea con su tour, sus canciones, su disco y hasta como modelo promocionando varias marcas.