Halle Berry es una de las actrices más famosas de Hollywood y a lo largo de su carrera ha interpretado miles de personajes, y uno de los más recordados es el de Tormenta, en X-Men.

Recientemente se estrenó la película Deadpool & Wolverine, que no solo ha sido un éxito, sino que contó con la participación y cameos de muchos famosos como Jennifer Garner, Channing Tatum, y Chris Evans.

Una de las que pudo haber estado en la película fue Halle Berry con su papel de Tormenta, ya que la interpretó en las cuatro películas de X-Men, y hubiera sido muy positivo para los fans que estuviera. Sin embargo, no fue así.

¿Por ella no estuvo en Deadpool & Wolverine? Halle Berry cuenta el ‘desaire’ que le hizo Blake Lively

Durante una reciente entrevista Halle Berry contó que Blake Lively, esposa de Ryan Reynolds, habría tenido un desplante con ella.

La famosa actriz contó que estaba dispuesta a retomar su papel de Tormenta en la nueva película de Deadpool, pero no recibió la invitación formal por parte de Ryan ni de los productores.

Berry destacó que Blake Lively habló con ella hace un tiempo y le preguntó si estaría dispuesta a actuar como Tormenta y ella le dijo que sí, pero nunca llegó la invitación.

“ Blake me preguntó una vez —me la encontré en un desfile de moda de Marc Jacobs— y me dijo: ‘¿Alguna vez estarías en la película de mi esposo como Tormenta?’ Le dije: ‘Sí, si él me lo pidiera’, pero nunca me lo pidió ”, dijo en una reciente entrevista.

Esto ha generado polémica, pues aseguran que no tiene sentido que Blake le preguntara eso a la actriz, si no estaba en los planes, por lo que dicen que fue un desaire de la esposa de Ryan. Sin embargo, otros aseguran que Blake no tuvo la culpa.

“Pero qué feo lo que le hizo”, “me parece de muy mal gusto para qué le vas a preguntar eso si no está la intención”, “no creo que haya sido culpa de Blake, parece que ella intentó ayudar”, “creo que Blake al final no quiso jaja”, “no creo que la esposa de Ryan haya tenido que ver”, “pues sí me parece un gran desaire que le haya preguntado y luego nada, pobre Halle”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Actualmente Blake se ha visto envuelta en una polémica luego de estrenar la película Romper el círculo, pues, aunque ha tenido un gran éxito, se dice que ha tenido problemas con su coprotagonista Justin Baldoni y han salido incluso videos.