El ‘Rey del Ecuador’ se prepara para conquistar Tailandia

El guayaquileño Abel Díaz se coronó en el 2023 como el ‘Rey del Ecuador’, distinción otorgada por Rey del Ecuador Organization y por la cual, además, representará al país en el Mister International que se celebrará en Bangkok, Tailandia, en diciembre 2024.

Conversamos en exclusiva con el ‘Rey del Ecuador’, quien nos comentó que estos meses ha fortalecido su entrenamiento y preparación personal. Tiene todas las ganas de conquistar el sueño. Y traerse la corona internacional a casa.

“Estoy siendo muy disciplinado con mi preparación física, siguiendo las recomendaciones del nutricionista, el ejercicio físico procuro hacerlo máximo 5 días a la semana. Quiero subir un poco más de peso, estoy en 80 kilos. Pero, además, es súper importante la preparación intelectual. Me ha ayudado muchísimo la lectura, actualizarme con el idioma inglés y otros temas importantes que, seguramente, me van a servir en Tailandia como la cultura de ese país”, comparte el modelo.

Abel Díaz es el 'Rey del Ecuador' y representará al país en Tailandia. Foto: Ana Fierro (Ana Fierro)

Abel, quien está casado y es papá de 4 niñas menores de edad, ha destacado en el mundo de la belleza por su apariencia impecable, su compromiso con causas sociales y su visión de un Ecuador más inclusivo y compasivo.

Además, el ‘Rey Ecuador’, planea utilizar todas sus plataformas para abogar por temas importantes y promover un cambio positivo en la sociedad.

“Cuando llevas en tus hombros una distinción como esta son los proyectos sociales o las acciones que hagas por aportar positivamente a la sociedad, las que permitirán que cualquier título o resultado tenga peso y valor, al final de cuentas esto es lo que verdaderamente nos hace sentir satisfechos y felices con nosotros mismos independientemente de los resultados”, comparte.

Abel Díaz. Foto: Ana Fierro.

Tiene cualidades y virtudes. Mide 1.85, pesa 80 kilos, su color de piel es blanca, sus ojos café claro y cabello castaño oscuro. Proyecta mucha seguridad, confianza y tolerancia a la hora de discutir varios temas.

Asegura que lo más importante en su vida es su familia. “La vida me dio 4 princesas más mi esposa, que es la madre de las cuatro, ellas me han apoyado en todo. Y eso me motiva, porque se que están felices”.

Míster Internacional es un concurso de belleza masculino de origen singapurense, que se celebra anualmente. Candidatos de aproximadamente 40 países del mundo se reúnen cada año en el país sede para competir por el título. Cada concursante representa a su país de origen, y el ganador del concurso lleva el título por un período de un año, añadiendo a él, el año en que lo ganó. El ganador de Mister Internacional 2023 es Kim Thitisan Goodburn de Tailandia.