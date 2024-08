De la ilusión al rechazo: así terminó mi historia la breve historia de amor de una chica trans

La responsabilidad afectiva es un tema de debate en redes sociales pues entra temas relacionados a la comprensión y la aceptación en las relaciones interpersonales. Esta vez nuevamente hubo un debate de ello, ya que una creadora de contenido argentina trans, Budy, contó su anécdota vivida con un chico, con quien durante un tiempo hablaba diariamente. Él al enterarse que ella no era una persona cis la cesó toda comunicación.

La argentina comienza contando cómo se conocieron, su interacción después de ese momento y cómo planeaban volver a salir: “Él estaba por ir a bailar, pero me dijo que prefería estar conmigo y arreglamos para vernos hoy”. Asimismo acotó: “Yo tenía la duda de si él sabía que yo era trans porque hay veces que se dan cuenta, la mayoría, pero hay algunos que no”.

Budy para salir de dudas con ‘su chico’, entre la conversación le comentó que ella era una chica trans, si él tenía algún inconveniente. “Habíamos arreglado que venga a mi casa y por eso le pregunté si lo sabía”. Sin embargo, el muchacho respondió que no pasaba nada.

En un ataque de pánico no respondió más, pues la manera en la que él respondió no fue del todo convincente, dándole la razón tiempo después. Pues aunque coordinaron que él iría a su casa, no lo hizo. Ella menciona: “antes cuando no sabía que era trans y lo dejaba en visto, ya sea estaba ocupada o algo, él siempre me reescribía, mostraba interés, esta vez no”. Dejándola realmente afectada.

Asimismo, Budy comenta las consecuencias de este momento vivido “Me angustia un montón tener que estar aclarando eso y cuando lo aclaro es como que se pierde todo; todo lo que hablamos. Yo ya no tengo valor como persona” confirmó lo el poco valor que llegó a sentir después.

Actualmente el video tiene 2,8 millones visualizaciones, 163,6 mil me gusta, 6762 comentarios, 8521 guardados y 12,8 mil compartidos. En la sección de comentarios se destacaron algunos que apoyan a la creadora y otros que la cuestionan: “El se lo pierde, son todos prejuicios. Eres hermosa”, “Yo tengo mi amiga trans. Tiene su novio que la ama, la respeta y la presume. Todo llega, ya tendrás a quien te acepte tal cual eres ❤”, “Tienes que aclarar desde un principio, las cosas claras”.