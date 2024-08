“No como Anuel”: El cariñoso acto de Feid con la sobrina de Karol G que sacó aplausos y avizoran que será un gran padre

Feid y Karol G comparten una fuerte conexión desde hace tiempo. Inicialmente preferían mantenerla en el ámbito privado y no mostrarse públicamente, pero en la actualidad no dudan en mostrarse juntos en las redes sociales.

Los cantantes se respaldan en sus trayectorias y también comparten una gran cantidad de tiempo juntos, durante el cual realizan excursiones, viajes, y acumulan momentos y recuerdos que perduran eternamente.

La intérprete concluyó recientemente su gira titulada Mañana será bonito y ha estado dedicando su tiempo a su familia, amigos y a su pareja, disfrutando de un merecido descanso.

El tierno gesto de Feid

Karol G ha publicado recientemente varias imágenes y clips de vídeo de sus vacaciones, mostrándose en compañía de sus amigos, su familia, su querida sobrina Sophie y, por supuesto, Feid.

No obstante, un video en particular acaparó todas las miradas, en el cual Ferxxo se observa cargando a la sobrina de Karol G y divirtiéndose con ella, mientras la pequeña parece estar encantada y risueña, sugiriendo que mantienen un excelente vínculo.

Los admiradores de ambos quedaron encantados, elogiando al vocalista y confiando en que será un excelente progenitor, a diferencia de Anuel AA, el antiguo novio de Karol G.

El artista es padre de tres niños con distintas parejas y se le critica por ser un progenitor ausente y por no dedicarles ni tiempo ni afecto a sus retoños.

Algunas de las respuestas en las redes sociales fueron "Ferxxo y la sobrina de Karol me hacen derretir de amor", "qué guapo se ve el tío Feid", "Feid parece que va a ser un padre estupendo y muy entretenido", "me fascina ver a Ferxxo en su papel de padre, sin duda será un gran papá", "qué adorable se ve el novio de Karol con su sobrina", "parece que la sobrina de Karol lo adora", "seguro que será un padre increíble, no como Anuel", y "Karol definitivamente ha sacado el premio gordo con Ferxxo",

A pesar de las frecuentes especulaciones sobre su ruptura, Karol y Feid muestran que su noviazgo es profundo y su amor es genuino.

Aunque las celebridades no han comentado aún acerca de matrimonio o descendencia, tras más de dos años de relación, es posible que lo hayan considerado; ciertamente son una pareja encantadora.