Captan juntos a Don Day y a Elizabeth Cader tras anunciar el fin de se relación

Tras varios rumores, la misma Elizabeth Cader confirmó el fin de la relación con su novio Don Day hace menos de dos semanas.

PUBLICIDAD

“No tengo ninguna relación con Don Day. Lo que tuvimos ustedes pudieron también verlo e incluso sentirlo al vivir nuestra relación conociéndonos en un reality al otro lado del mundo, y siendo una pareja muy estable y bonita, por lo que gracias a esto, tenemos muchos fanáticos (EliDays), personas que apoyaban nuestra relación, es por eso que les debía decir esto”, se leía en el escrito adjuntando muchos corazones rotos en una historia de su cuenta de Instagram.

Elizabeth Cader confirma que Don Day terminó la relación ¿qué sucedió? (Captura)

Diez días después, “Los Hackers de la Farándula”, publicaron imágenes de la pareja juntos en una camioneta confirmando que Elizabeth regresó a Ecuador. Ella estaba en el asiento del copiloto y él en el del piloto. Se ve a la modelo salvadoreña con un cambio de look y con cabello oscuro, pero aun así no pasó desapercibida. La expareja no quiso dar declaraciones al reportero de farándula sobre su situación sentimental.

En el programa de Ecuavisa, los panelistas mostraron comentarios de los hermanos de Don Day dando a entender que Cader habría tenido un impasse con los padres de su novio.

Hace unos meses, la pareja había confirmado que iban a ser padres, pero lamentablemente, después de varias semanas publicaron una triste noticia de que habían perdido el bebé.

Elizabeth Cader y Don Day se conocieron en el reality El Poder del Amor que se desarrolló en Turquía y desde allí han mantenido una relación estable.