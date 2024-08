¿Los siguientes Bennifer?: acercamiento de Shakira con su ex genera dudas sobre un posible reencuentro

La aclamada cantante Shakira ha superado su relación con Gerard Piqué y ahora disfruta plenamente de su soltería, concentrándose en su exitosa carrera musical y en el bienestar de sus hijos. De vez en cuando, la artista se deja ver en público durante salidas y encuentros sociales con amigos. En un evento reciente, se la vio en compañía de un hombre desconocido durante una cena.

Inicialmente, se especulaba que la persona que la acompañaba era Alejandro Sanz, pero aparentemente era su exnovio Antonio de la Rúa, con quien mantuvo un largo noviazgo previo a su relación con Piqué.

La colombiana y el argentino se vieron inmersos en una disputa legal después de terminar su relación, ya que él reclamaba 80 millones de dólares por contribuir a potenciar su carrera. No obstante, la victoria fue para Shakira. Actualmente, todo apunta a que los dos han superado esta contienda y han reanudado su amistad.

Así es la relación de Shakira con Antonio de la Rúa

El pasado 7 de agosto, se vio a Shakira y Antonio de la Rúa disfrutando de una cena en Miami, 14 años después de que su relación sentimental llegara a su fin. Según el programa 'Siéntense quien pueda', su primer intercambio tras la ruptura se realizó de manera amigable y cortés. Este acercamiento se habría producido mientras Shakira todavía estaba en pareja con el catalán, pero se fortaleció después de que ella se trasladó a Miami en 2023.

"Antonio y Shakira llevan años manteniendo conversaciones. Han retomado el diálogo y acordaron volver a colaborar juntos hace dos meses", confirmaron.

De acuerdo con el programa, la Rúa fue empleada como el administrador de gira de Shakira para su próximo recorrido por las ciudades más importantes de Estados Unidos, superando las discrepancias financieras que tuvieron en el pasado.

"La conexión entre los dos es excelente, de total confianza", subrayó Álex Rodríguez, mientras reafirmaba que será la persona que acompañará a la oriunda de Barranquilla en su tour.

Luego de la reciente conexión entre la pareja anterior, algunos piensan que podrían reanudar su relación amorosa igual que Jennifer Lopez y Ben Affleck, quienes contrajeron matrimonio después de 20 años de haber finalizado su compromiso.

No obstante, el vínculo entre la estrella de 47 años y su ex podría ser únicamente de carácter laboral, razón por la cual no teme aparecer junto a él.

En este momento, Antonio está soltero después de haber estado casado con la colombiana Daniela Ramos, una ex reina de belleza y DJ, con la que tuvo dos hijos. Respecto a su carrera laboral, se sabe que ha trabajado en la industria hotelera.