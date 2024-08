Benja Valencia uno de los nuevos exponentes de la música urbana: apuesta por su primer álbum

Ya está disponible “Todo lo que nunca te dije”, el álbum debut de Benja Valencia, influencer y cantante chileno que al son de los ritmos urbanos arremete como uno de los proyectos que más prometen dentro de las nuevas figuras de la industria urbana. La producción viene acompañada por importantes colaboraciones como Kidd Voodoo, Drefquila, Harry Nach y Fuego, por nombrar algunos.

En pleno 2022, y con tan solo 18 años de edad, Benja ya revolucionaba las redes sociales al estrenar en ese entonces el sencillo “Déjate ver” un single cuyo videoclip grabó junto a la también influencer chilena Ignacia Antonia. La canción logró posicionarse entre las favoritas del público y le abrió las puertas del medio urbano al punto de ser considerado para estar presente en importantes escenarios como el Teatro Caupolicán y el Movistar Arena.

Paulatinamente, su presencia en redes se fue masificando, y hoy Benja cuenta con 72 mil seguidores en Instagram; cerca de medio millón en Tiktok y más de 300 mil oyentes mensuales en Spotify, los que siguen aumentando día a día.

El artista formó parte además de “Los Sátiros” una de las juntas que ha causado mayor furor en el género urbano y haciéndose parte también del boom de este tipo de colaboraciones masivas. En la oportunidad, el proyecto contó con Benja Valencia, además de la participación de artistas y productores de la escena nacional como son Daiko 02, Martinwhite, Craken, Flacko Loyal, Swift, Kidd Voodoo y Soulfia. La canción estrenada en febrero de este año, ha sobrepasado los cinco millones de reproducciones en Spotify y los 2,1 millones de visualizaciones en YouTube.

Hoy Benja regresa a los escenarios con su primer álbum y según señala, el mejor que pudo haber creado en cuanto a estética, concepto, color y sonido. El trabajo incluye colaboraciones las que ha ido generando junto a Y8 una verdadera comunidad que componen amigos, músicos y en general un círculo de cariño que lo ha acompañado en esta aventura musical.

“Es un orgullo poder presentarles por fin mi primer disco. Siento que es un paso muy importante que logré desde el mismo día que decreté todo este proyecto. Este álbum nace desde mi parte más sensible, aquella que más me cuesta expresar, pero que poco a poco he ido asimilando y dando a conocer a través de la música que me permite sentir y luego escribir canciones de mis vivencias de una forma artística” señala Benja.

Además, agrega: “Todas las canciones de este álbum hablan de un sentimiento que guardé y que en su momento no pude manifestar”, sostiene respecto de este disco que está inspirado en los inicios del artista durante la época de la pandemia donde hizo trascurrir el tiempo principalmente en su cuarto con una guitarra y un cuaderno donde registró las canciones que hoy forman parte de “Todo lo que nunca te dije”.

El disco de Benja Valencia, contiene sentimientos y una gran cuota de hermandad. Diez canciones que cuentan cada una de ellas con una historia detrás la que por si sola se posiciona en un disco lleno de emotividad y pasión musical.

“Frente al mar” es una de ellas. “La canción la hice pensado en mi padre que falleció hace algún tiempo. Le di un giro hablándole a una figura femenina, pero el sentido y concepto de la canción nace desde el recuerdo hacia mi padre”, sostiene.

El resto del disco lo componen: “A toda hora”, “Dedicarte temas”, “No te olvides” (Ft. DrefQuila, Swift 047), “Pa qué olvidarte? (Ft. Fuka, FaceBrooklyn), “A Mi <\3″ (Ft. Kidd Voodoo), “Lights OFF”, “BBY TU” (Ft. Harry Nach), “MVP” (ft. Fuego) y “No sé amar”.

Un álbum de emociones, que ya está disponible desde el pasado mes de junio en todas las plataformas.