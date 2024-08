Estrenos de Netflix para el segundo fin de semana de agosto: llega un nuevo k-drama

El fin de semana es excelente para invertir nuestro tiempo libre fuera de las cuatro paredes de la casa, pero muchos solo anhelan quedarse en la cama y descansar tras tener días llenos de estrés.

Si se trata de tu caso, estás es tu mejor racha. Y es que Netflix programó un par de lanzamientos para que vivas aventuras sin salir de tu lecho durante este segundo sábado y domingo de agosto.

Del 10 al 11 de este mes, el gigante del streaming estrenará títulos idóneos para olvidarse de las circunstancias reales y sumergirse a un universo que te llevará por una montaña rusa de emociones.

Las producciones que llegan a Netflix del 10 al 11 de agosto de 2024

A continuación, te decimos cuáles son las producciones que la plataforma añadirá a su amplia biblioteca durante el segundo fin de semana de agosto junto a sus respectivas sinopsis oficiales.

El amor vuelve a casa

Ji Jin-hee, Kim Ji-soo, Son Na-eun y Choi Min-ho son los protagonistas de esta serie surcoreana de drama, romance y comedia que promete mantener a los espectadores cautivos de principio a fin.

Sinopsis oficial: Un padre que se alejó de su familia tras el fracaso de su negocio reaparece 11 años más tarde como el dueño del edificio donde viven y desata el caos.

Fecha de estreno en Netflix: 10 de agosto de 2024

Sakuna: Of Rice and Ruin

Los amantes de Sakuna: Of Rice and Ruin no se pueden perder la adaptación animada del famoso videojuego que cuenta con las voces en japonés de Naomi Ohzora, Rika Kinugawa y Takashi Narumi.

Sinopsis oficial: Castigada con el destierro por su conducta holgazana y derrochadora, una diosa de la cosecha debe cultivar arroz y proteger a un grupo de humanos en una isla repleta de demonios.