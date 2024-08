¿Cómo saber si tu pareja tiene chats ocultos en su WhatsApp? 3 consejos para dar con la verdad

La duda sobre si nuestra pareja puede estar ocultando información en su WhatsApp es una preocupación común en muchas relaciones. Aunque la confianza es fundamental, la curiosidad puede llevarnos a buscar maneras de descubrir si hay chats ocultos.

¿Cómo saber ver chats ocultos en WhatsApp?

Revisar los archivados

Pues bien, uno de los métodos más simples para acceder a chats ocultos es a través de la función de archivo. WhatsApp te permite archivar conversaciones que no deseas ver en tu lista principal, pero que pueden ser consultadas en cualquier momento.

WhatsApp permite ocultar y restringir chats | (Unsplash)

Para acceder a los chats archivados, abre la app, desliza hacia abajo en la pantalla principal hasta que veas la opción “Chats Archivados” en la parte superior. Toca y verás todas las conversaciones que decidió ocultar.

Si deseas desarchivar un chat, simplemente mantén presionado el chat que deseas recuperar y selecciona la opción “Desarchivar”.

Chats restringidos

En WhatsApp, los chats restringidos se refieren a aquellas conversaciones que has limitado para que no aparezcan en la pestaña principal, ni siquiera dentro de la carpeta de Archivados, aunque sí puede existir una que diga directamente Restringidos sobre ella, si no le ha puesto contraseña.

En caso de que haya ocultado sus restringidos, debes utilizar la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla con el código secreto, que es una combinación numérica de cuatro dígitos así que debes armarte de creatividad para dar con ellos, desbloquearlos y poder leerlos.

Antes de vulnerar su WhatsApp, es mejor resolver los problemas de confianza directamente con la pareja | (Unsplash: Jakub Zerdzicki / Freepik)

Contactos frecuentes

Aunque borre el chat para que tu no veas nada en caso de que revises su móvil, si compartes un archivo o mensaje desde su cuenta de WhatsApp se desplegará una ventana donde aparecerán los contactos frecuentes y los más recientes. Los tres primeros son a los que más les escribe, por lo que podrás confirmar tus sospechas con nombre y todo.