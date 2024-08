Cortes de cabello que envejecen: Evita estos errores a partir de los 30 en 2024 o lucirás fuera de moda

Estos cortes de cabello ya han quedado en el pasado y es mejor que no los lleves

Si quieres un nuevo look a tus 30 y estás pensando en un nuevo corte de cabello, existen algunos estilos que ya no debes llevar este 2024.

Estos cortes pueden resultar elegantes y la opción ideal para muchas mujeres, pero ya no están de moda este año, por lo que lucirás anticuada y no lograrás el objetivo de tu cambio.

Así que te decimos cuáles son los cortes de cabello que debes dejar de lado y no debes probar si no quieres lucir fuera de moda.

Cortes de cabello a los que debes decir que “no” si tienes 30 este 2024 o lucirás fuera de moda

Corte mini bob

El corte de cabello mini bob o cropped bob es un estilo elegante y versátil que va a la altura de la mandíbula, y es recto.

Generalmente lleva fleco recto también y enmarca el rostro, pero este corte ya no es tendencia este 2024, así que es mejor que no lo pruebes, pues no te favorecerá a tus 30.

Corte long shag

El corte de cabello long shag era de los favoritos con sus capas largas y desiguales, pero ya no está de moda.

Aunque es un estilo de cabello largo, es mejor optar por otros cortes como el mariposa, corte en V y recto, pues este ha quedado en el pasado.

Corte clavicut

El corte de cabello clavicut, que va a la altura de la clavícula como su nombre lo indica y puede llevar capas o ser recto, también pasó de moda.

Si quieres renovar tu imagen, es mejor que dejes de lado este tipo de estilo que ya no está en tendencia, y opta por cortes más frescos y modernos.

Corte choppy bob

El corte de cabello choppy bob tampoco está de moda este 2024 y a tus 30 te hará lucir anticuada y nada fresca ni juvenil.

Es un estilo corto con capas y puntas desfiladas que favorece a algunos rostros, pero a tu edad, lo mejor es optar por un corte bob más versátil y juvenil.

Corte mariposa

El corte de cabello mariposa fue tendencia el año pasado, y muchas famosas lo llevaron, pero ya ha quedado en el pasado.

Si quieres lucir moderna a tus 30 este 2024 con un nuevo corte de cabello opta por un estilo midi, pero no el mariposa que tiene capas y fleco.