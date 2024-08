¿Tu pareja se avergüenza de ti? Señales que no puedes ignorar

Sentirse querido y valorado es fundamental en cualquier relación. Sin embargo, cuando una pareja comienza a mostrar signos de vergüenza o incomodidad al estar contigo, puede generar una profunda sensación de inseguridad y desconfianza. Muchas veces tú no te das cuenta o tal vez ¿no quieres?

Más allá de las señales evidentes, como evitar presentarte a sus seres queridos o no mostrar afecto en público, existen otros indicadores más sutiles, comportamientos pasivo-agresivos, que pueden alertarnos sobre una posible falta de orgullo por parte de nuestra pareja:

Cómo saber que tu pareja se avergüenza de ti: señales que lo delatan y es hora de hablar

Te esconde de sus amigos

Una de las señales más obvias es esta. Si tu pareja siempre encuentra excusas para no presentarte a las personas importantes en su vida , es una clara señal de que podría sentirse avergonzada de ti.

Existe casos más descarados, que no deberías pasar por alto. Si se encuentra con sus amigos o familia por casualidad trata de ignorarlos o no saludarlos para que no lo vean o no te vean a ti.

No muestra afecto en público

Los gestos de cariño en público son una forma de expresar el amor y el compromiso hacia la pareja. Si tu pareja evita tomarte de la mano, besarte o abrazarte en frente de otros, podría estar ocultando la relación.

Asimismo, busca excusas para evitar salir contigo a lugares muy públicos y trata que todas sus citas o encuentros sean en privado.

Si lo presionas para salir o mostrar afecto y tu pareja cede a regaña dientes, lo más saludable es salir de esa relación a tiempo.

No te presenta ante su familia

Otra señal que te da tu pareja para demostrarte que se avergüenza de ti es que no te presenta ante su familia y te inventa excusas para no hacerlo.

Aunque es importante el tiempo que llevas con la persona, debes prestar atención a su reacción cuando le hablas de ese tema.

No publica fotos contigo en redes

Si tu pareja no publica fotos contigo en redes, no te dedica mensajes, ni tiene un detalle público contigo por esta vía, probablemente es porque se avergüenza de ti o peor aún puede que tenga otros intereses con otras personas.

Puede que sea de la persona no le guste compartir mucho en redes, pero cuando a alguien le interesas puede incluso a alguien que le interesas puede publicar fotos de algo privado pero no secreto.

Te excluye de sus planes

Si tu pareja siempre hace planes sin ti o te deja de lado en eventos sociales, podría indicar que no te considera una prioridad.