“Yo sabía que estaba enfermo y nunca dije nada”: Don Omar revela qué tipo de cáncer vivió y como fue su proceso

Un ´Rey´ del reguetón y ahora de la vida, hace solo un mes, una de las voces más influyentes del género urbano dio a conocer que tenía cáncer, y hoy, Don Omar abre su corazón para contar como fue el proceso de esta dura noticia y como vivió su recuperación.

PUBLICIDAD

Fue en una entrevista en el programa “El Gordo y la Flaca”, que el puertorriqueño se sinceró sobre cómo y cuándo tuvo las primeras señales de alerta en su cuerpo de que algo andaba mal, mismas que aseguró que en un inició dejó pasar por alto por la negación de reconocer que si había algo más allá.

De acuerdo con el cantante, este se encontraba dando cierre a una de las giras más importantes de su carrera por Estados Unidos, cuando los síntomas comenzaron a hacerse más agudos. “Tres shows antes de terminarla comencé a sentirme mal, empecé a ver que había cambios dentro de mi cuerpo, empecé a sentirme débil”, dijo.

“En ese momento de debilidad estaba pasando por una hemorragia, una hemorragia sanguínea que estaba siendo reflejada en mi orina por dos semanas”, añadió Don Omar, quien explicó que fue para el mes de mayo que tuvo el diagnóstico concreto.

“En mi riñón izquierdo se encontró que había un carcinoma de células renales, un tumor del tamaño de unos dos milímetros”, detalló, al tiempo que agregó, que de haber seguido pasando por “deshidratación” lo que le estaba pasando, habría muerto al cabo de un año.

“Pensé que estaba deshidratado, me diagnostiqué a mí mismo, me empecé a decir que estaba deshidratado, empecé a tomar agua con limón, comencé a automedicarme”, agregó.

¿Cómo fue su proceso?

El reguetonero aseguró que aunque sabía que estaba enfermo él se lo guardaba, ni si quiera fue capaz de comunicarlo a su madre, sin embargo, se apoyó en su compañera de vida, su esposa.

PUBLICIDAD

“Yo no creo haber podido sobrevivir en soledad, sin tener el soporte, en mi caso el de mi esposa, y yo creo que en el caso de todos los demás de alguien en especifico, si hay algo que a mí me hizo ser fuerte es que yo nunca vi a mi esposa llorar, ella me entregó a mi cirujano (…) eso me llenó de valentía”, dijo.

Asimismo, el intérprete de ´Salió el Sol´ reveló algunas de las anécdotas vividas y recordó con jocosidad un encuentro con una fanática. “Encontré una señora que estaba en el Orlando Cancer Treatment Center (…) cuando entro me pasan, me están extrayendo sangre y la señora me mira y me dice ´¿Tú eres Don Omar?´ y yo le dije, sí. ´Ah pues espérate vamos a tomarnos una foto no vaya a ser que te me mueras´”.

En la actualidad, ´El Rey´ se encuentra de pie, tras pasado un mes de haberse sometido a la cirugía donde le extirparon el riñón en el que había desarrollado cáncer