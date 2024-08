La familia Montaner le dio la bienvenida a Amaranto: “Soberana de la media noche, bienvenida”

Con un carrete de fotos Evaluna Montaner y Camilo Echeverría anunciaron el nacimiento de su segunda hija, Amaranto. La pareja publicó algunas imágenes y contó cómo vivieron el momento del parto.

PUBLICIDAD

De esta manera los artistas mostraron algo de la intimidad que vivieron mientras que desde los comentarios, la familia, con Ricardo Montaner a la cabeza les dejó amorosos mensajes en esta nueva etapa.

“Gracias señor por la llegada de Amaranto. Tú mi señor, el dueño de toda la creación, me das este regalo, gracias padre. Eres hermosa mi amada bebé, te estaba esperando con mamama. Bienvenida”, escribió Montaner en su Instagram.

Asimismo, Camilo había contado en su momento el deseo de participar activamente del alumbramiento de su hija y decía: “He leído y estudiado montones porque quiero asistir a la partera en este parto. En el parto de Índigo estuve como acompañante activo, pero no tenía el conocimiento como para asistir activamente. Quisiera recibir a Amaranto yo directamente, es complejo, no es ‘pon las manos’, no, es todo un asunto” llegó a decir para el podcast Molusco TV.

Publicación de Ricardo Montaner

Y finalmente lo consiguió tal como lo relató Evaluna en el posteo donde además acompañó la foto de las manos de Camilo estampadas en una tela blanca con la sangre de su hija. “Papá te atrapó y pintaste sus manos para siempre”, replicaba la hija de Montaner.

[ Evaluna no podía ser madre por este diagnóstico pero así lo desafió y da esperanza a otras mujeresOpens in new window ]

“Amaranto. Todas las ranas salieron a cantarte tu bienvenida. Niña de terciopelo dorado. Soberana de la media noche. Bienvenida”, culminó la publicación la joven junto a las fotos donde se los ve, felices, desayunando y celebrando la llegada de la hermana de Índigo.

¿Qué significa Amaranto?

Algo distintivo de ambos artistas es su elección de nombres poco convencionales para sus hijos. Su primer hijo se llama Índigo, un nombre que hace referencia en la cultura de la nueva era, a una evolución espiritual elevada. La pareja eligió este nombre también por su origen en la India y su adaptabilidad a ambos sexos.

PUBLICIDAD

Ahora, su segunda hija llevará el nombre de Amaranto, de origen griego, que significa “la flor que no se marchita y hace referencia a algo “inmarcesible” y “eterno.”

Además, este nombre también alude a la flor de amaranto, conocida por conservar su forma y color durante mucho tiempo, incluso después de ser cortada.