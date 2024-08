‘Las Azules’ cuenta la historia del primer cuerpo policial femenino de México

En el México de principios de los años 70, un asesino en serie mata a mujeres en las calles de la capital y la policía no consigue dar con una pista que lleve al sospechoso. Para intentar descubrirlo, el gobierno crea el primer cuerpo policial femenino de México, ‘Las Azules’.

Fernando Rovzar y Pablo Aramendi son los creadores de esta nueva serie de Apple+ inspirada en hechos reales que cuenta la historia de cuatro mujeres dispuestas a desafiar las normas ultraconservadoras de la época. ‘Las Azules’, como llaman a estas policías mujeres, son divididas en pequeños grupos para vigilar diferentes zonas de la ciudad.

Una de las protagonistas es María, a quien da vida Bárbara Mori como un ama de casa y madre de familia, pero en medio de una crisis en su matrimonio decide hacer su examen de admisión, pues siempre soñó con ser detective. Mori es una estrella de televisión que no deja de cosechar éxitos desde hace 26 años, asegurando que se siente agradecida por todas las experiencias que la vida le ha brindado, pero sobre todo por este personaje tan parecido a ella.

“Soy tan obsesiva como María. Absolutamente. Totalmente. Desde que Fernando empezó a escribir la serie, que es mi esposo, yo escuchaba mientras cocinaba y lavaba los platos, como iba creciendo María. Cómo iba apareciendo este personaje. Muchas veces nos sentábamos a cenar y él me leía una escena o me preguntaba lo que haría María en uno u otro caso. Pude retroalimentar al personaje, porque María se parece a mi. Ambas buscamos la perfección, la aceptación, el hacer las cosas bien. Hay mucho de mí en ella, hay mucho de ella en mí”. — Barbara Mori, actriz

Bárbara comentó que ahora mismo se siente “viviendo un sueño” al lado del productor Fernando Rovzar, a quien conoció hace seis años y con quien trabaja mano a mano en la serie.

“En el pasado me encontré en muchas situaciones parecidas a las que enfrenta María. Ella cree tener una vida que era verdadera y de pronto todo se desmorona. Me pasó igual, te das cuenta que era mentira y la realidad es esta y te quedas preguntándote: ¿ahora cómo te enfrentas? Y a partir de ahí empiezas a encontrarte. Cuando se te desmorona todo lo que tu pensaste que era verdad ¿qué te queda? Solo buscar por dentro hasta encontrar quien eres realmente. Esa búsqueda, yo la hice hace mucho tiempo en mi vida y ha sido de los mejores regalos que me he dado a mi misma. Pienso que, a través de María, de estas cuatro mujeres, cada una en pos de su propia búsqueda, vamos a ver algo muy bonito porque todas conectan en el punto que ellas desean: ayudar a las personas, ayudar a resolver los casos, encontrar al asesino, ser útiles para la policía, para la sociedad, que se demuestre su valía en la sociedad” confesó Mori.

Valentina (Natalia Téllez), su hermana, también decide ingresar, ella por estar harta de enfrentarse a la policía en manifestaciones callejeras, ya que considera que puede cambiar la institución desde dentro. “Valentina es la hermana de María. Una chica de un espíritu muy libre y rebelde, involucrada en todas las marchas y las revueltas del 68 en México y en las primeras marchas del activismo feminista. Cuando lanzan la convocatoria, ella piensa que puede cambiar el sistema desde dentro si se vuelve policía. Enfoca su rabia interior en hacer el trabajo mejor que los hombres. Es una mujer muy fuerte por fuera que descubre sus vulnerabilidades trabajando con sus compañeras”, dijo Téllez en una entrevista exclusiva hecha online.

Ángeles (Ximena Sariñana) es una joven que trabaja en el departamento de criminología de la ciudad, pero necesita más dinero, así que busca desempeñarse como policía. “Creo que es una historia muy relevante hoy en día, porque habla mucho de la condición de ser mujer en esa época, y de cómo muchas de esas situaciones se siguen dando hoy en día. Sin duda, a las mujeres se nos sigue poniendo dentro de ciertos roles, de ciertas funciones dentro de nuestras familias y en la sociedad” nos dijo Sariñana.

Su grupo lo completa Gabina (Amorita Rasgado), una joven que creció en una familia de policías y siempre ha querido formar parte de la fuerza, a pesar de que su padre se opone rotundamente. Cuando estas cuatro mujeres se unen al primer cuerpo policial femenino de México muy pronto descubren que su escuadrón es un truco publicitario para distraer a los medios de comunicación de un brutal asesino en serie. “Gabina es hija y hermana de una familia de policías y desde niña creció en este mundo, al decir que quiere ser policía se enfrenta a la negativa de la familia por ser mujer. Enfrentar a la familia y acompañar a estas mujeres le permite conseguir un espacio donde puede ser libre. A pesar de todo lo que enfrentan son mujeres libres a pesar del machismo y todo este proceso” compartió Rasgado.

A medida que aumenta el número de muertes, María, Gabina, Ángeles y Valentina inician una investigación secreta para lograr lo que ningún otro oficial ha podido hacer y llevar al asesino en serie ante la justicia. “Me enorgullece mucho que sea un proyecto que abarque a muchas personas de diferentes partes de Latinoamérica y que además cuente la historia de una ciudad que es muy única pero también muy emblemática de la experiencia de ser latino. Los países latinoamericanos todos hemos tenido sociedades machistas, todos nos hemos enfrentado a la violencia política y de la policía. También hay un sentimiento de sororidad entre estas mujeres. Eso también es una experiencia muy particular de las mujeres en Latinoamérica porque nosotras resolvemos, encontramos la manera de solucionar y nos ayudamos las unas a las otras para mejorarnos” apuntó Ximena.

La serie producida por Lemon Studios retoma elementos de la historia real de la policía. En 1930 la Ciudad de México fue una de las primeras del mundo en tener mujeres policías en las calles, pero recibieron críticas, pues la sociedad de esa década consideraba que debían ser amas de casa y no dedicarse a este tipo de profesión.

El cuerpo femenino terminó por desaparecer hasta que se retomó a finales de la década de 1960. “Hemos rodado un thriller, pero para mí lo más importante de ‘Las Azules’ es la demostración de la lucha de las mujeres tratando de ser ellas mismas y tener algo de espacio dentro de la sociedad” concluyó Tellez.