JLo subió foto sin maquillaje y comentario de su amiga encendió las alarmas

Jennifer López está atravesando un periodo extremadamente complicado en su vida al lidiar con una crisis con Ben Affleck que, de acuerdo a lo que informan los medios, finalizará en divorcio.

Aunque la celebridad no ha hecho declaraciones al respecto, es claro que la relación entre ella y su marido atraviesa por dificultades, dado que no se les ha visto en público desde hace bastante tiempo. Incluso en eventos particulares como su segundo aniversario de matrimonio y el cumpleaños de ella, no se les observó juntos.

La semana anterior celebró su 55 cumpleaños durante varios días y de diversos modos. A pesar de estar rodeada de seres queridos y amigos, Ben no estuvo presente en ninguna de las celebraciones.

No obstante, la estrella de la canción y la pantalla ha publicado videos e imágenes en sus plataformas digitales en las que aparece contenta y sonriendo. Además se ha dejado fotografiar en varias ocasiones por los paparazzis mientras disfruta de un paseo en bicicleta, dando la impresión de estar perfectamente bien. Sin embargo, parece que la realidad podría ser otra.

La foto de Jennifer López al natural que desató preocupación en redes

Si bien Jennifer López ha publicado varias imágenes recientes con sus hijos y amigos en las que aparecen contentos y sonrientes, su última foto ha causado inquietud.

La artista publicó una selfie en la que aparece sin maquillaje, con el pelo libre y ligeramente despeinado, echada en un sofá. Sin embargo, muchos sostienen que su expresión parece muy apenada, como si hubiera vertido muchas lágrimas.

Esto podría indicar que la celebridad no está disfrutando tanto como parece, y un mensaje de una de sus amigas más cercanas ha aumentado la preocupación.

Elaine Goldsmith-Thomas, productora de cine y estrecha aliada de Jennifer López, es quien escribió “esa es mi chica”, suscitando la sospecha entre los seguidores de que la artista está atravesando una mala racha. Goldsmith-Thomas intrépida y fervorosamente exhorta a su amiga a limpiar sus lágrimas y con la publicación de una imagen de López, intenta reforzar su moral.

Efectivamente, se observó que ella no había hecho comentarios en sus demás publicaciones, pero en esta lo hizo, lo cual indica claramente que está intentando levantarle el ánimo, ya que está pasando por un mal momento a pesar de que parezca estar feliz.

"Dios mío, JLo parece extremadamente afligida", "esta es la JLo auténtica, no la embellecida y sonriente", "se nota que está atravesando un mal momento", "da la impresión de haber derramado muchas lágrimas", "pobre JLo, no es sencillo lo que está experimentando", "cuando una amiga intenta levantarte el ánimo, es obvio que te encuentras mal", y "parece que ha sollozado mucho, esto me desgarra el corazón", fueron algunas de las reacciones a la fotografía.

Adicionalmente, la intérprete restringió los comentarios en la fotografía, para prevenir críticas o ridiculizaciones acerca de la situación actual.