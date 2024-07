Érika Vélez se declara fan del pingüino Badtz Maru: Es un reconocido personaje de Sanrio

Muchos fanáticos de la querida gatita blanca, Hello Kitty, así como de los otros personajes del universo de Sanrio (empresa dueña de Hello Kitty) están desempolvando su tierna afición, debido a que este 2024 el famoso personaje cumple 50 años. Basta con ver reels o clips de TikTok en los cuales los internautas revelan sus colecciones especiales con estos muñequitos.

Sorprendentemente, una de las fanáticas de los personajes es la actriz y presentadora de televisión ecuatoriana Erika Vélez. Al menos así lo declaró la también jueza de Yo me llamo, con su más reciente vestuario la noche de este lunes 29 de julio. Vélez llamó la atención con un collar de perlas XL que llevaba como dije uno de los personajes de Sanrio: el pingüino Badtz Maru. Bad Badtz-Maru es un personaje ficticio creado en 1993 por la compañía japonesa Sanrio.

La artista de 42 años lució este llamativo accesorio junto con un conjunto verde limón pastel integrado por una chaqueta de hombreras oversize y shorts, completado con un par de tacones con plataformas y correa color blanco. Su equipo a cargo de sus estilismos está conformado por Fabrizio Zambrano, Julio Cesar Cevallos y Jan Coello.

¿Hello Kitty no es un gato?

Hello Kitty es una marca y un personaje producido por la compañía japonesa Sanrio. Fue diseñada por Yuko Shimizu y el primer producto fue lanzado en Japón en el año 1974.

En el marco del 50 aniversario, la vicepresidenta senior de marketing y gestión de la marca ha revelado que el personaje no es un gato: “Hello Kitty no es un gato, sino una niña”, comentó. Lo más sorprendente de esta revelación es que incluso los empleados de Sanrio no lo sabían.

Históricamente el saber qué tipo de especie ha traído controversia entre los fans. Ahora, por fin conocemos la verdad de manera oficial: “Hello Kitty nació y creció en los suburbios de Londres junto a su hermana gemela Mimmy, sus padres y su gato mascota Charmmy Kitty”, explicó. También se han revelado otros detalles como que pesa tres manzanas y pesa cinco de altura.