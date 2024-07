Directora de Miss Ecuador asegura que el concurso es “inclusivo”, aunque no habrá mujeres casadas, con hijos ni transgénero

María del Carmen de Aguayo, directora del concurso Miss Ecuador, ha sido fuertemente criticada porque dos de las participantes no son nacidas en el país tricolor. “Todo lo que hacemos se basa en las reglas de los concursos internacionales”, afirmó la directora del concurso para defender la presencia de dos candidatas a la corona que no han nacido en el país, pero que tienen ascendencia ecuatoriana.

Ratificó que no habrá mujeres casadas ni con hijos. “No depende de mí, el concurso es de miss, de señoritas. Son niñas de 18 a 28 años (...) No haber tenido hijos ni pareja, no ser trans, ser mujer de nacimiento. No es porque yo lo digo. Lo pone el concurso”.

Además, aseguró que el evento siempre ha sido inclusivo para personas con enfermedad o discapacidad. “He tenido una niña que tuvo cáncer, sin cabello, sin cejas, sin pestañas, sin mamas y fue parte de nuestro concurso. Talla plus he tenido muchísimas, pero con armonía”, agregó. “Hemos tenido una persona sin brazos y con una pierna”, dijo recordando a Victoria Salcedo, quien fue candidata en 2021.

Este año, aclaró, hay una candidata a la que se ha calificado como talla plus, Galia García Gagliardo, pero no es así. “En el caso de Galia, ella es medium, fue plus en algún momento, y empezó su proceso de salud, como ella dice”, declaró al programa televisivo Hackers del espectáculo. Afirmó que ha visto muchos casos así en sus dos décadas con el certamen.

¿Cuándo será el Miss Ecuador?

Son 22 hermosas mujeres las que se disputarán la corona de Miss Ecuador, para representar al país en el Miss International. La elección será el próximo sábado 17 de agosto, en el Salinas Golf & Tenis Club. La Organización Miss Ecuador que preside María del Carmen de Aguayo entregó las bandas a las concursantes que este año competirán por el título que las lleve a representar al país en el concurso Miss Internacional.