Descubren a la “doble” de Belinda: la mejor amiga de Ángela Aguilar que está causando furor

La unión de Ángela Aguilar y Christian Nodal continúa siendo el centro de atención de los medios, con una mezcla de admiración y controversia. Los internautas no han dejado pasar ningún detalle, desde el vestido de la novia, maquillaje o peinado hasta la “misteriosa” lista de invitados, generando un intenso debate en redes sociales. No obstante, un detalle que no paso desapercibido fue la mejor amiga de la mexicana pues parece ser “fan de su relación”.

PUBLICIDAD

Christian Nodal y Ángela Aguilar Ángela Aguilar sería quien tiene la batuta de la relación con Christian Nodal, con quien se casó tras dos meses de noviazgo. (Instagram @angela_aguilar_)

La mejor amiga de Nodal, el posible karma de Ángela Aguilar

Días anteriores algunas fotografías y videos se han hecho virales por una interesante protagonista, su nombre es Monica Corgan, una mujer rubia con ojos azules, que ha ganado fama por su amistad con la cantante, pero su presencia en la ceremonia dio de que hablar, especialmente los internautas quienes aseguran que ella es la “fan de su relación” y que en un futuro cercano ella podría ser la tercera en discordia en el ahora matrimonio.

Christian Nodal y Ángela Aguilar en una de sus fotos de boda (Foto: Instagram @nodal)

Tanto ha sido la viralidad de la “tercera en discordia”ha sido tal que Monica ha tenido que limitar los comentarios en sus redes sociales, específicamente sus publicaciones donde se encuentra en la boda con Christian Nodal y Ángela Aguilar, pues los internautas apoyan que ella sea la “fan de su relación” y separe esta pareja.

¿Quién es Monica Corgan?

Nacida en Estados Unidos, según la revista mexicana CONTRA, la describe como: “Además de ser la mejor amiga de Ángela Aguilar, Monica Corgan es modelo y vive en la ciudad de Malibu, Estados Unidos. Tiene 25 años y desde 2017 está metida en el mundo del modelaje, siendo actualmente embajadora de la marca de trajes de baño y bikinis Boutine”.

Monica Corgan ha recibido decenas de comentarios y críticas en sus redes sociales, incluso la comparan con Belinda, antigua novia del cantante sonorense.

Los comentarios de compararla con las exparejas de Nodal, Belinda y Cazzu, hasta animarla a ella y el mexicanos que tengan su aventura: “es la fusión de Belinda y Cazzu”, “La futura novia de Nodal”, “Lo lamento Ángelita, pero él busca a Belinda y tu amiga está dispuesta a quedarse sin amiga” “Gemela perdida de Belinda”.