Lo que hizo Beta Mejía para que Alejandra Jaramillo la vuelva a hablar luego de una pelea

En un video de TikTok, el colombiano Beta Mejía, reveló lo que tuvo que hacer para que Alejandra Jaramillo vuelva a hablar con él luego de una pelea que aparentemente la pareja ha tenido.

“Cuando mi novia me dice que esta brava y no me quiere hablar”, dice el mensaje donde se ve al influencer quitando el grifo de la ducha, desenchufando los focos de la casa.

También, asegura fuertemente las tapas de las proteínas que ella toma para su entrenamiento, las tapas de la mayonesa, y de todos los utensilios de comida que usa para cocinar.

No contento con eso, también le desinfló la llanta de su vehículo.

Los comentarios no se hicieron esperar ya que no estuvieron a favor de que Beta Mejía haga trampa para conseguir hablar después de una pelea. “Ale es alta y es fuerte, ella puede reparar todo lo que necesite”. “Está bien para que nos valoren”, fueron algunos de los comentarios.