La propuesta que un hombre le hizo al boxeador Beber Espinoza, el boxeador revela cuántas parejas tuvo en su vida

Beber Espinoza es una de las máximas glorias del deporte nacional en lo que a la disciplina de boxeo corresponde. El mismo ha sido parte de ramas como Kick Boxing, Muay Thai y Light Contact.

Actualmente es entrenador de Kick Boxing en los bajos del Estadio Olímpico Atahualpa y sus alumnos han logrado algunas victorias a nivel internacional. En una reciente entrevista se refirió a su pasado pero respecto al romance.

Para el canal ¿Cuál López?, el ‘Dinamita’ comentó una particular historia donde un hombre se pasó de la raya con el pugilista.

En primera instancia, Beber comentó que los factores que ve en una mujer son el trato, inteligencia. No le importaba su físico, si “era gordita o flaquita”.

Sus principales cualidades comenta que son el ser muy cariñoso, detallista y chistoso. Además, que destacó que su tamaño se complementa en todo, así como la resistencia.

“Tuve un libro de mis vidas amorosas. Yo hasta casarme tuve 578 parejas. Cuando me casé borré todo eso. Tuve con hijos con cuatro de ella, tuve 6 hijos”, relató en primera instancia.

“Parejas formales tuve más de unas 100. Relaciones con convivencia tuve 6″.

“Se cambia (sobre el dejar su tiempos de mujeriego). Lo que pasa que con la madurez se da cuenta que las mujeres son placer, diversión mientras estamos jovencitos. Tengo que ver a alguien que me cuide, que sea pareja. Si sigo de picaflor voy a quedar solo”, añadió.

Hombres quisieron estar con el Beber.

“Me seguían a full. Yo me iba a verle a mi mamacita al Condado. Se para una Silverado. Se para uno en las Naciones Unidas y me dice: ‘ven sube’.

En el camino me va cogiendo la pierna. Le dije: ‘Si no me paras aquí la camioneta te parto la cara. Mira, ni en la otra vida, ni en la tercera ni en la cuarta. A mí me encantan las mujeres. Si me sigues insinuando te voy a sacar la madre’”, fue su anécdota.