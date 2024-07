Borja deja atrás el recuerdo de Karol G e invita a un viaje de verano a ritmo de ‘Mallorca’

Borja apareció en la pantalla para la entrevista virtual con Publimetro. El artista se mostró relajado y dispuesto a charlar sobre su prometedora carrera musical. El cantante español todavía tiene las emociones a flor de piel tras abrir los conciertos de Karol G en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

PUBLICIDAD

“Fue una de las mejores noches de mi vida, porque es una pasada y ha sido un sueño, fue toda una locura. Estoy agradecido con ella por dejarme abrir sus shows en España, quedamos en tener una buena relación y encontrarnos, solo eso. Ella es un ícono, no hay nadie a este nivel como Karol G”, compartió Borja.

Borja fue el único cantante que abrió los cuatro conciertos de Karol G en Madrid (Foto: Miguel Silva.)

Nominado al premio Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista 2023, ha estado causando sensación en la industria musical desde el lanzamiento de su álbum debut, Rimas del verbo amar (2023).

“Al final, yo hago la música que me gusta a mí, la que me gusta escuchar que es un pop-rock o pop-romántico que habla de situaciones, emociones que tiene contenido en las letras y melodías buenas. Crecí escuchando mucho a Alejandro Sanz y a gente de ese estilo, eso es lo que soy y no me quiero cambiar por nadie. Estoy en un momento sano, musicalmente hablando, que está creciendo. Todavía está joven el proyecto, pero va en buen camino”, señaló el músico.

Mallorca es su nuevo sencillo que marca su estatus como una de las voces nuevas del pop latino, “Mallorca de por sí ya es un lugar muy especial para mí, porque es la isla donde nace mi madre, donde he pasado muchos veranos y tardes de infancia, eso la hace única para mí. Además, me gustaba este concepto de poder llevar ese amor o amigos a Mallorca, a perderse, irse y desconectarse. Es una canción muy alegre y veraniega que salió de golpe”, explicó.

Borja forma parte de una nueva generación de artistas españoles, “vivimos un momento de mucha música saliendo de nuestro país, incluso de otros países también como México y Argentina. Al final, los artistas quieren contar su versión de la música de su vida y me encanta, porque lo he querido hacer desde que tengo 3 años, el poder formar parte de esta escena y sacar muchas canciones para proponer cosas, eso me emociona”.

Por lo pronto, ya trabaja en lo será su segundo material discográfico, “se viene mucha música, el inicio de mi segundo disco que es un reto llevarlo a cabo; colaboraciones, conciertos, viajes y canciones melancólicas y de amor”.

PUBLICIDAD

El músico tiene más de 52 mil oyentes mensuales en Spotify.

Borja fue el único cantante que abrió los cuatro conciertos de Karol G en Madrid (Foto: Guido Barbosch)

Lazos musicales

Borja también ha escrito para y colaborado con destacados artistas y actos prometedores como Reik, Lasso, Marco Mares y Nicole Zignago, entre otros, y en 2024 tuvo un sold out de su primer tour en España.

“Tengo una fuerte conexión con México, varios de mis amigos son de México. He pasado temporadas largas en México. Me siento conectado con la gente y la cultura. La gente disfruta de los nuevos artistas y descubrir nuevos proyectos”, compartió el compositor español.