¿Veremos a Deadpool 4 en la pantalla grande?

Hace un par de días la espera terminó, “Deadpool y Wolverine” se unieron oficialmente al Universo Cinematográfico de Marvel con el estreno de su tercera película. Recordemos que las dos primeras entregas fueron producidas por 20th Century Fox.

Ryan Reynolds ha admitido en múltiples ocasiones que se entregó en cuerpo y alma a este proyecto, convirtiéndolo en uno de los más importantes de su carrera. Asimismo, le tiene un cariño especial.

En este sentido, si bien se esperaba que “Deadpool & Wolverine” fuera la primera de varias películas de este antihéroe producida por Marvel Studios, el actor no ve posible otra entrega.

Ryan Reynolds dice que hacer otra película de “Deadpool” destruiría su matrimonio

En el programa, “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, el conductor le preguntó a Ryan Reynolds si existía planes de hacer “Deadpool 4″, ya que se espera que “Deadpool & Wolverine” sea un gran éxito de taquilla.

“Oh, Dios, no. Mi esposa e hijos me dejarían. Jimmy, no tengo un acuerdo prenupcial con ninguno de ellos. Estaría en la ruina y, a cambio, probablemente luego haga ‘Deadpool 4′ porque necesitaré dinero”, bromeó el actor.

Entonces, Jimmy Fallon quiso saber si Ryan Reynolds ya tenía en mente a un sustituto para que encarne a Deadpool en futuras adaptaciones, a lo respondió rápidamente que Taylor Swift.

“Si alguna vez dejo de hacerlo, ella sería una buena Deadpool. ¡Es divertida! ¡Es divertida!”, dijo el actor, quien en los últimos meses ha sido visto compartiendo, junto a su esposa Blake Lively y otros amigos, con la cantante pop.

Hace unas semanas, Ryan Reynolds también habló sobre la posibilidad de hacer “Deadpool 4″ y contestó que podría ser, como también podría existir la posibilidad de que esta sea la última entrega o que solo vuelva para participar en otras cintas del MCU.