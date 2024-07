“La responsabilidad es totalmente importante”: Las palabras de Pepe Aguilar a Christian Nodal y su hija Ángela

Pepe Aguilar, padre de Ángela Aguilar, fue el primero en subir imágenes de la boda más comentada del momento, entre su hija y Christian Nodal.

Las fotos confirmaron que la boda fue en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Cuernavaca, México. Además también compartió un largo texto con consejos para los recién casados.

“Lo vean o no, hoy inician un nuevo y muy distinto camino a cualquiera de los que antes hayan caminado. Uno donde el respeto y la responsabilidad serán su más fuerte guía, incluso igual de importante que el amor!. En lo personal lo tengo muy claro e inclusive puedo constatar lo siguiente. En toda relación duradera, el amor es “esencial” y el respeto y la responsabilidad totalmente indispensables”, es parte de lo que escribió.

“Con amor, se enfrentan los más complicados desafíos dentro y fuera de su entorno. Aunque de entrada les digo, el desafío MÁS GRANDE (en base a lo que conozco) será el que experimenten a nivelP E R S O N A L ,El reto más complejo, VIVE en ustedes mismos!. Así que su futuro como pareja depende 100% del trabajo que cada quien haga….. EN SI MISMO. Yo también he estado en su lugar. Y ya a toro pasado. Y después de 27años con mi esposa les digo: No hay principio sencillo. Pero aunque existan miedos por una decisión tan trascendental y en su caso, tan pública. Aunque estén jóvenes y en una etapa de aprendizaje en su vida. Aunque pudiera existir un lógico miedo a lo desconocido por una decisión así etc, etc. TODO ES POSIBLE. Solo recuerden siempre que lo que realmente vale la pena, nunca es fácil. Nunca será fácil. Pero si existe amor verdadero. ASÍ VERDADERO CON MAYÚSCULAS ! Pues entonces, TODO vale la pena. Y todo siempre hará sentido. Deseo de corazón que su amor sea uno de esos. De esos que valen la pena, de esos que hacen sentido. Brindo por su felicidad……y porque siempre cuiden mucho de su amor con lo que mencioné primero. Responsabilidad y respeto. Muchísimas felicidades ❤️❤️❤️❤️Pepe”, dice el resto del texto.

Siguiendo los pasos de su suegro, Nodal también publicó unas románticas fotos con su esposa. En una se les ve besándose, mientras que en la segunda instantánea aparecen riéndose. Nodal acompañó las imágenes con un escueto mensaje “24/7/24″, la fecha del enlace.