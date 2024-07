“La ganadora en esta historia”: Salen a la luz fotos de lo que hacia Cazzu mientras Nodal se casaba con Ángela Aguilar

Como una “ganadora” este es el calificativo que le han dado los cibernautas a la rapera argentina Cazzu. La cantante quien no terminó de vivir muy bien su ruptura, ahora hace frente a la mediática boda de su ex, un hecho que ha despertado un multitudinario apoyo por parte de sus fanáticos y seguidores, luego que se dieran a conocer las polémicas fotos del “juntos por siempre” de su ex pareja Christian Nodal y Ángela Aguilar.

El matrimonio que se ha hecho centro de miradas y críticas a nivel internacional, sigue en el ojo del huracán, y ha vuelto a tomar revuelo, tras que se dieran a conocer las fotografías de lo que se encontraba haciendo la intérprete de ´Nena trampa´ el día que su ex pareja se casaba.

Cargando en hombros con su hija y disfrutando de una celebración infantil, la rapera demostró que se encuentra viviendo al máximo la etapa de su maternidad, y que en la actualidad no hay nada que le robe su atención al menos que se trate de ´Inti´.

Aunque Cazzu se ha mantenido al margen desde que su anunció su separación del mexicano, si ha dejado ver con hechos, que su prioridad es su pequeña, un caso contrario para Nodal.

Mensajes de amor para Cazzu

“Sin duda la ganadora en esta historia madre e hija 😊/ Inti se ve que su mamá la está cuidando muy bien 😍/ Cómo se ve de hermosa Cazzu / Cazzu sigue adelante que DIOS te libroó de un hombre sin sentimiento / Hasta mas hermosa esta Cazzu. Y la bebé no se diga. La mano de Dios las protege. Guerreras delante el mundo / Esta preciosa 😍 las mujeres cuando soltamos nos ponemos mas bellas y eso es definitivamente cierto niñas jamás se dejen apagar por un hombre somos oro / Aquí la única que ganó es cazzu… hay cosas que el $$. No compran... tiempo con los hijos”, son algunos de los mensajes de apoyo que la audiencia ha volcado para mamá e hija.