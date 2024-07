Estrenos de Netflix para el último fin de semana de julio: llega la secuela de una película de terror

Netflix es el servicio de streaming de series y películas más proactivo en la actualidad sin duda alguna. La plataforma de transmisión agrega incalculables títulos inéditos a su catálogo casi a diario.

Y no será diferente durante el último fin de semana de julio. Por el contrario, el gigante recibirá un grupo reducido, pero bueno de proyectos en su biblioteca para Latinoamérica durante este periodo.

¿Qué se estrena en Netflix durante el último fin de semana de julio 2024?

¿Quieres conocer qué llegará a Netflix entre el sábado 27 y domingo 28 de julio de 2024? Sigue deslizándote para conocer las producciones que se estrenan y no te las pierdas en tus días libres.

No respires 2

Los actores Stephen Lang, Brendan Sexton III y Madelyn Grace protagonizan este largometraje de terror y acción de Rodo Sayagues, secuela de la película homónima de 2016, que promete mantener a los espectadores al filo del asiento del sofá a lo largo de su intenso metraje.

Sinopsis oficial: Un veterano ciego entrena a su hija adoptiva para enfrentar cualquier peligro. Pero ambos son emboscados cuando un extraño del pasado llega a cobrar venganza.

Fecha de estreno en Netflix: 27 de julio de 2024

Además, arriban nuevos capítulos de un k-drama

No respires 2 es la única producción nueva que arribará a Netflix Latinoamérica durante el último fin de semana de julio; no obstante, no es todo lo que la plataforma lanzará en este par de días.

Durante este periodo, el servicio digital además estrenará dos capítulos inéditos de un k-drama que ha conseguido fascinar a los espectadores en todo el globo: Ella de día, otra de noche.

Resumidamente, el quinto y sexto episodio de la serie protagonizada por Lee Jung-eun, Jeong Eun-ji, Choi Jin-hyuk estarán disponibles para la región en la plataforma este domingo 28 de julio.