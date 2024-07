Celine Dion conmovió con su presentación en el cierre de ceremonia de los JJOO 2024

Céline Dion se emocionó al cantar en los Juegos Olímpicos de París tras el diagnóstico de su enfermedad. Luego de los rumores que aseguraban que iba a estar durante la ceremonia inaugural de los JJOO, la cantante generó furor en el público al entonar “l’Hymne à l’amour (Oda al amor)”, de Edith Piaf.

Desde la Torre Eiffel, con un vestido blanco de mangas largas, cuello alto y bordado en lentejuelas, la artista cautivó al público al cantar en francés. Esta es la primera presentación en vivo que hace Céline luego de comunicar que se retiraba de los escenarios porque padecía el síndrome de la persona rígida.

Durante la última semana la artista había ilusionado a los fanáticos con su participación en la ceremonia porque compartió varias fotos desde París. En sus días en la ciudad, visitó el Museo del Louvre y fue retratada por varios transeúntes recorriendo el destino.

“¡Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes esta semana! También me gustaría expresar un cálido agradecimiento a los gendarmes locales por mantenernos a salvo”, escribió Céline junto a las postales rodeada por fanáticos en sus paseos.

Qué es el síndrome de la persona rígida, la enfermedad de Céline Dion

Céline Dion reveló que al cantar siente como si estuviera siendo estrangulada debido al síndrome de la persona rígida, la enfermedad neurológica que padece y que la apartó de los escenarios. Sobre esta enfermedad y su vida actual habló también en el documental Yo soy: Céline Dion, estrenado semanas atrás.

“Es como si alguien te estuviera estrangulando”, describió Dion, de 56 años, en una entrevista que adelantó este lunes el programa “Today”, del canal estadounidense NBC. Según publicó la agencia EFE, la transmisión completa está prevista para hoy.

La intérprete de “My Heart Will Go On”, la conocida banda sonora de la película Titanic, dio nuevos detalles sobre el diagnóstico de su enfermedad, que ella misma hizo público hace dos años, y admitió no haberse tomado el tiempo suficiente para descansar o descubrir qué le estaba pasando a su voz cuando surgieron los primeros síntomas.

Por este problema de salud, la artista canadiense tuvo que cancelar su gira internacional. “Debería haber parado, tomarme el tiempo para resolverlo”, dijo Dion, que al mismo tiempo que descubría su enfermedad, su esposo, René Angélil, luchaba contra un cáncer del que murió en enero de 2016.